روحانی روز ملی سنگال را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در پیامی فرا رسیدن روز ملی کشور سنگال را به « مکی سال»، رئیس‌جمهوری، دولت و ملت این کشور تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد همکاری‌های میان تهران داکار در تمامی سطوح دوجانبه و بین‌المللی بیش از گذشته رشد و تعمیق یابد.

متن پیام حجت‌الاسلام روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مکی سال

رئیس‌جمهوری سنگال

فرا رسیدن روز ملی کشورتان را به جنابعالی، دولت و ملت سنگال صمیمانه تبریک می‌گویم.

امیدوارم با تلاش‌های مشترک مسئولین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سنگال، رشد و تعمیق همکاری‌های میان دو کشور را در تمامی سطوح دوجانبه و بین‌المللی بیش از گذشته شاهد باشیم.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و سرافرازی دولت و ملت سنگال را مسالت دارم.

حسن روحانی

رئیس‌جمهورری اسلامی ایران