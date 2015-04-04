مرکز پژوهش و مطالعات شورای اسلامی قزوین راه اندازی می شود

حسین غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ضوابط معماری اسلامی و ایرانی، شهر را از آشفتگی بصری نجات داده و هویت چند هزار ساله قزوین را در معماری و سیما و منظر آن جلوه گر می کند و به واقع آنچه که اعضای شورای شهر و مدیران مرتبط شهری را به تدوین راهگشا و اصولی این ضوابط یاری می رساند همکاری و نگاه ویژه است که دستگاههایی مانند استانداری، اداره کل راه و شهر سازی، نظام مهندسی ساختمان، حوزه، دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی نقش موثری در این راستا دارند.

وی بیان کرد: یکی از نکات مهم در تدوین ضوابط معماری اسلامی و ایرانی این است که از نظرات راهگشا و قابل تأمل علماء حوزه، امام جمعه محترم، متخصصین، اساتید دانشگاه، نخبگان، صاحب نظران و به ویژه همراهی و نگاه خاص مردم و رسانه ها نیز استفاده شود.

این مسئول یادآورشد: بر این باوریم که توجه هرچه بیشتر و بهتر طراحان، سازندگان، ناظرین و مردم، به معماری ایرانی و اسلامی باید همچون نقشه راه و رویه ای در شهر قزوین شکل بگیرد و ضمن پایبندی آنان به این امر مهم، به مطالبه مهم آنان از مسئولان تبدیل شود. معماری، نما و مبلمان شهری باید اسلامی و ایرانی شود

غیاثوند با اشاره به استفاده از نمای غربی و عدم استانداردسازی در نماهای شهری که طی چند سال اخیر در شهر قزوین شاهد آنها هستیم، گفت: متأسفانه دستگاههایی که خود متولی راه اندازی نهضت معماری اسلامی و ایرانی محسوب می شوند تاکنون به این امر مهم بی توجه بودند، به عنوان نمونه در نمای ساختمانهای نظام مهندسی، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری، راه و شهر سازی و حتی برخی دانشگاهها اثری از معماری متمدن کشورمان دیده نمی شود.

وی گفت: مبلمان شهری در این چرخه قرار دارد و اگر قرار است شهری اسلامی با توجه به مؤلفه های پر شکوه ایرانی داشته باشیم باید به نمای مکانهای تفریحی، گردشگری و توریستی شهر نیز توجه داشته باشیم، نمونه عینی و واقعی این امر را در بنای منحصر به فرد و تاریخی سعدالسلطنه می توان مشاهد کرد و می توان از این مجموعه نفیس درس گرفت.

رئیس کمیسیون شهرسازی خاطر نشان کرد: در ضوابطی که در حال تدوین آن هستیم به شاخصه هایی نظیر زیست بوم، اقلیم، تغییرات آب و هوایی و جغرافیایی، حتی حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی مردم نیز توجه می کنیم و معتقدیم باید نگاهی همه جانبه به شهر داشت. این عضو شورا توجه به معماری داخلی ساختمانها و نیز از بین بردن مشاعات ساختمانی را نیز از دیگر مواردی برشمرد که لازم است در این ضوابط جدید به آنها پرداخته شود.

راه اندازی مرکز پژوهش و مطالعات شورای اسلامی شهر قزوین در سال جاری

وی در ادامه گفت: با تأکید و تمرکز بر انجام کار پژوهشی و استفاده از تفکر راهبردی در مدیریت شهری، مأموریت تدوین اساسنامه مرکز پژوهش و تلاش برای راه انداری این مرکز در سال جاری از سوی ریاست شورا به رئیس کمیسیون شهرسازی واگذار شد که با آغاز به کار این مرکز مهم در سال ۹۴ از نظر کار پژوهشی افقهای روشنی مقابل شورای شهر گشوده خواهد شد.

عضو کمیسیون فرهنگی شورا یادآورشد: برای فعالیت پربار و ارزشمند مرکز پژوهش و مطالعات سعی می کنیم از تجربیات مراکز پژوهشی دیگر شوراهای کلانشهرهای کشور استفاده کامل و کافی را ببریم.

غیاثوند در ادامه گزارشی از روند برگزاری جلسات کمیسیون متبوع خود در شورای چهارم ارائه داد و گفت: از ابتدای شکل گیری شورای چهارم تاکنون، کمیسیون شهر سازی ۷۹ جلسه تخصصی برگزار کرده که از مهمترین دستور کارهای این جلسات، ابلاغ دفترچه ضوابط تشویقی رونق ساخت و ساز و بررسی ۹۵ درصد طرح تفصیلی با اتمام طرح مناطق یک و ۲ و رو به اتمام بودن طرح تفصیلی منطقه۳ بوده است.

وی با تأکید بر اینکه کمیسیون شهر سازی تلاش دارد ضمن انجام کارهای روبنایی به انجام فعالیتهای زیربنایی نیز اهتمام ورزد، ادامه داد: یکی از مهمترین کارهای اساسی و زیربنایی تدوین طرح تفصیلی کهن شهر قزوین بوده است که در سال جاری به مرحله اجرا و ابلاغ به شهرداری و دیگر دستگاههای ذیربط خواهد رسید.

این عضو شورا خاطرنشان کرد: از بین کل جلسات برگزار شده ۵۴ جلسه در سال گذشته و ۲۵ جلسه در سال ۹۲ برپا شده است و به عنوان نمونه، بررسی طرح تفصیلی مناطق یک، ۲و ۳ به ترتیب ۱۷، ۱۶و پنج جلسه را به خود اختصاص داده اند.

وی در ادامه با اشاره به مهمترین لوایح و موارد مطرح شده در کمیسیون متبوع خود در سال ۹۳ اظهار داشت: دفترچه ضوابط تشویقی رونق ساخت و ساز و ارتقاء کیفی ساختمانها در شهر قزوین طی سال گذشته مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شد.

به گفته این عضو شورا در سال ۹۳ بررسی نحوه صدور پروانه در اراضی قولنامه ای همانند اسماعیل آباد مورد ارزیابی قرار گرفت و قرار شد بررسی جامع تری با حضور کارشناسان در سال جاری رخ دهد.

غیاثوند خاطرنشان کرد: لایحه شهرداری در مورد تشویق و حمایت از ساختمانها و پلاکهای قدیمی قبل از طرح تفصیلی جدید، بررسی طرح خیابان شهید انصاری شرقی با حضور کارشناسان نظام مهندسی و لایحه جامع ضوابط پارکینگ در سطح شهر نیز در کمیسیون همچنان در دست بررسی قرار دارد.

رئیس کمیسیون شهر سازی در پایان به اعلام آمادگی مجموعه شورای اسلامی شهر قزوین برای دریافت نظرات و پیشنهادات تمامی افراد حقیقی و حقوقی برای تدوین ضوابط معماری اسلامی و ایرانی صحبت کردو گفت: علاقه مندان می توانند به صورت حضوری در دفتر شورا و یا معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین نظرات خود را ارائه دهند و یا به صورت غیر حضوری و تماس با دفتر شورای اسلامی شهر قزوین با شماره تماسهای ۳۳۲۲۷۴۱۲-۳۳۲۲۷۰۵۰ و از طریق وب سایت مربوطه به آدرس qazvinshora.ir پل ارتباطی خود با ما را استحکام بیشتری بخشند.