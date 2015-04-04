سرپرست فدراسیون وزنه برداری به جوانان اردونشین پاداش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، سید حسن طباطبایی به همراه مسعود قاسمی، دبیر فدراسیون، نصرالله دهنوی، سرپرست کمیته مربیان، مصطفی حکمت پور، رئیس کمیته آموزش و تحقیقات و حسین اقبال‌پور، رئیس سازمان لیگ فدراسیون وزنه برداری در محل تمرین وزنه برداران حاضر شد.

وی با تبریک فرا رسیدن سال جدید به اعضای تیم وزنه برداری جوانان و کادر فنی این تیم گفت: تلاش شما برای انجام تمرینات سخت و طاقت فرسا در تعطیلات نوروز قابل تقدیر است. من به عنوان سرپرست فدراسیون وزنه برداری ضمن عرض خسته نباشید خدمت تک تک شما، برایتان در مسابقات جهانی لهستان آرزوی موفقیت می کنم و این وعده را می دهم که در راه آماده سازی تیم وزنه برداری جوانان هر کاری که لازم است صورت پذیرد.

طباطبایی در بخش دیگری از صحبت هایش خاطرنشان کرد: شما پشتوانه های اصلی تیم ملی وزنه برداری کشورمان در دو المپیک ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ هستید و می توانید ضمن کسب مدال های خوشرنگ جهانی و المپیک، برای کشور پیام آور شادی باشید. امیدوارم با تلاش و انگیزه بیشتر از این فرصتی که در اختیار دارید به بهترین شکل ممکن استفاده کنید و باعث شوید همه به وجود چنین قهرمانانی افتخار کنند.

طباطبایی همچنین قبل از شروع تمرین علاوه بر پرداخت حقوق ماهیانه اردونشیان، مبالغی را به عنوان هدیه نوروزی به وزنه برداران و کادر فنی داد تا آنها با روحیه بیشتری برای حضور در رقابتهای جهانی جوانان آماده شوند. تمرینات تیم وزنه برداری جوانان که از اول تا سیزدهم فروردین ماه بدون وقفه در محل کمپ تیم های ملی ادامه داشت، صبح امروز نیز ادامه پیدا کرد.

رضا زارعی (فارس)، مهدی کردی و مهدی جعفرزاده (تهران)، علی میری (آذربایجان غربی)، ایوب موسوی، علی مکوندی و رضا دهدار (خوزستان)، سعید رضازاده و پیمان جان (اردبیل)، رسول نادری (اصفهان)، میلاد رشیدی (کرمانشاه) و امیرحسین فضلی (مازندران) ۱۲ وزنه برداری هستند که در حال حاضر زیر نظر کادر فنی تیم جوانان در محل کمپ تیم های ملی تمرین می کنند.

رقابتهای وزنه برداری جوانان جهان طی روزهای ۱۶ تا ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۴ در وروکلای لهستان برگزار می شود.