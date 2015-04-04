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۱۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۴۵

حجت‌الاسلام حسینی مقدم مطرح کرد:

مشارکت فعال طلاب در اجرای طرح آرامش بهاری

مشارکت فعال طلاب در اجرای طرح آرامش بهاری

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: طلاب علوم دینی در اجرای طرح آرامش بهاری مشارکت فعالی داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسماعیل حسینی مقدم روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران به ارائه گزارشی از اجرای طرح آرامش بهاری در قم پرداخت و اظهار کرد: طرح آرامش بهاری با فعالیت حدود هزار نفر در قالب برپایی ۲۶ خیمه معرفت در بقاع متبرکه و مساجد شاخص استان قم اجرا شد.

به گفته وی در این طرح بیش از ۸۰ مبلغ دینی اعزامی و مستقر به ارائه فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی پرداختند.

مدیرکل اوقاف قم معتقد است که حضور مبلغان علوم دینی در خیمه‌های معرفت موجب گرایش بیشتر زائران و مسافران به طرح آرامش بهاری و جذب آنها شد.

خیمه‌های معرفت که از ۲۸ اسفندماه سال گذشته برپا شده بود در ایام تعطیلات نوروزی میزبان صدها هزار نفر از زائران و مجاوران کریمه اهل بیت(ع) بود.

حجت‌الاسلام حسینی مقدم تنوع فعالیت‌های فرهنگی و مشاوره‌ای، پاسخگویی به سئوالات دینی و شرعی، استفاده از سبک‌های نوین در پاسخگویی و سخنرانی و بهره‌گیری از ابزار روز در کنار برگزاری مسابقات فرهنگی و قرآنی را از ویژگی‌های طرح آرامش بهاری بیان کرد.

وی با تحلیلی از نتایج نظرسنجی‌های انجام شده اظهار کرد که رضایت‌مندی مراجعه کنندگان از فعالیت خیمه‌های معرفت خوب بوده است.

کد مطلب 2526240
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