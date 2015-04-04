سرقت،مواد مخدر وتصادفات اولويت امسال نیروی انتظامی آذربايجانشرقی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل اسماعیل ‌زاده شنبه در مراسم معارفه جانشین انتظامی تبریز با اشاره به ماموریت‌ های موفقیت ‌آمیز متنوع پلیس استان در سال گذشته گفت: در سال ۹۴ نیز پلیس با تمام وجود برای تامین امنیت و آسایش بیش از پیش مردم تلاش خواهد کرد.

وی در ادامه سه موضوع مهم اجتماعی سرقت، مواد مخدر و تصادفات را اولویت های کاری سال ۹۴ نیروی انتظامی استان اعلام و تصریح کرد: امیدواریم در سال جدید نیز همانند سال گذشته با همت و همکاری و هم افزایی در هر سه حوزه شاهد پیشرفت و رفع معضلات و در نتیجه برقراری امنیت و آرامش مورد انتظار شهروندان استان باشیم.

جانشین انتظامی از شناسایی، جمع‌آوری و ساماندهی معتادان ولگرد و خطرناک بصورت هدفمند و با یک ساختار و ساماندهی جدید توسط پلیس و با اجرایی شدن ماده ۱۶ مواد مخدر خبر داد و افزود: مجموع این عوامل کاهش جرائم و افزایش امنیت انتظامی و اجرایی را در برخواهد داشت که اجرایی شدن این طرح مستلزم حضور مردم در کنار پلیس است.

سرهنگ اسماعیل ‌زاده مرکز فوریت های ۱۱۰ را پل ارتباطی مردم با پلیس برای گزارش اطلاعات مربوط به افراد معتاد و مواد مخدر دانست و گفت: تمامی یگان های انتظامی بویژه کلانتری‌ها نیز باید برای اجرایی طرح پاکسازی و سالم سازی شهرهای استان فعالیت مضاعفی داشته باشند.

گفتنی است در این مراسم، سرهنگ ابوالفضل راحلی به عنوان جانشین انتظامی تبریز منصوب و از خدمات سرهنگ حیدری فرمانده سابق انتظامی این شهر و فرمانده انتظامی فعلی شهرستان شبستر تقدیر شد.