سرمایه گذاری و تولید اولویت اول فارس در سال جاری باشد

محمد سقایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه یکی از اولویت های فارس در سال جاری باید در بخش سرمایه گذاری و تشویق سرمایه گذاران با توجه به پتانسیل های موجود در شهرستان های این استان باشد، گفت: زیرساخت ها و بسترها تا حدود زیادی در استان فراهم است ولی جذب سرمایه گذار به کندی انجام می شود که مسئولان و مدیران ارشد استان باید دست به دست هم دهند و یکی از اولویت هایشان هماهنگی در جذب سرمایه گذار باشد.

وی ادامه داد: در چند سال گذشته چنین هماهنگی را در استان کمتر حس کرده ایم، به طوری که گرفتن یک موافقت اصولی و معرفی به بانک ها زمان زیادی و گاه حتی یک الی دو سال طول می کشد در حالی که همین روند در استان های همجوار با کوتاه ترین زمان ممکن حل می شد. این نشان می دهند که در استان جایی مشکلی وجود دارد که مسئولان باید آن را حل کنند و نباید این طور باشد که برای گرفتن یک موافقت اصولی ماه ها و حتی سال ها سرمایه گذار معطل بماند و هر کسی ساز خود را بزند.

مسئله اشتغال استان با سرمایه گذاری حل می شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مسئله اشتغال استان تنها با تولید و سرمایه گذاری حل می شود، اظهار داشت: باید در دو وجه به مسئله سرمایه گذاری نگریسته شود، اول سرمایه گذاری هایی که انجام شده و الان با ظرفیت پایین کار می کند یا عدم وجود نقدینگی و مشکلاتی که با بانک ها گریبانگیر هستند، که باید دستگاه های زیربط این ها را تک تک احصا کنند و به کمک آن ها بیایند.

سقایی افزود: بخش هایی که در استان سرمایه گذاری انجام نمی شود به کسانی نگاه می کنند که سرمایه گذاری کرده اند و حمایت نشده و یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده شده اند.

وی بیان کرد: بخشی از فعالیت های کشاورزی استان با توجه به خشکسالی ها و نبود منابع آب به تعطیلی کشیده شده و کسانی که از این راه امرار معاش می کرده اند بیکار شده اند، یعنی نه تنها بیکاران استان کاهش پیدا نکرده اند بلکه بر تعدادشان افزوده نیز شده است.

نماینده مردم نی ریز و استهبان در مجلس با بیان اینکه همه مسئولان باید کمر همت ببندند و از بحث درباره مسائل حاشیه ای دست بردارند و به فکر مردم باشند، گفت: چرخ دنده تولید در استان کند حرکت می کند و بخشی از آن از این است که بیش از آن که بخواهند مشکل مردم را حل کنند رفع تکلیف کار می کنند.

هوشمندانه از سرمایه گذاران حمایت شود

سقایی با بیان اینکه باید از سرمایه گذارانی که واقعا می خواهند در جهت سرمایه گذاری حرکت کنند، هوشمندانه حمایت کرد و اگر چنین شود اکثر مسائل استان حل خواهد شد، عنوان کرد: نرخ بیکاری استان بالاست و در جهت صنعت گام برداشته نشده و متاسفانه در سال های گذشته به مسائل حاشیه توجه بیشتری شد و الان باید کاری کرد تا جبران مافات شود و این امر عملی نمی شود مگر اینکه مسئولان دست به دست هم دهند و مسئله سرمایه گذاری استان را حل کنند.

وی گفت: دولت نه اجازه دارد و نه می تواند در بخش سرمایه گذاری فعالیت کند و بنابر اصل مترقی ۴۴ تمام پروژه هایی که در دست دولت بود به بخش خصوصی واگذار شد و بنابراین مردم و مسولین نباید انتظار سرمایه گذاری از سوی دولت را داشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: تنها راه حل این است که از سرمایه گذاری حمایت شود و بانک ها وظیفه قانونی خود را انجام دهند در حالی که من بر این باورم که زنجیره بانک ها در استان خوب روغن کاری نشده و به لحاظ اینکه بانک ها وظیفه خود را به خوبی انجام نمی دهند، نسبت به استان های دیگر عقب افتاده ایم و طبیعی است که سرمایه گذار به دنبال این است که منافع خود را حفظ کند و در جایی سرمایه گذاری می کند که از او بیشتر استقبال کنند نه جایی که کارشکنی انجام می شود.

سقایی افزود: در حال حاضر اولویت استان سرمایه گذاری و اشتغال است و مسئله اشتغال حل نمی شود مگر با حمایت از تولید و برای حمایت از تولید باید مسولان هماهنگ حرکت کنند.

وی با بیان اینکه باید هوشمندانه از سرمایه گذار حمایت کرد به این معنا که بفهمیم قصد او واقعا تولید است، نه اینکه بعد از وام گرفتن پروژه ای انجام ندهد و با اشاره به پروسه طولانی بهره برداری از پروژه برای سرمایه گذاران، تاکید کرد: هدف ما این است که این پروسه را کوتاه کنیم تا در سرمایه گذاران انگیزه ایجاد و اگر همچنان قرار باشد این روند ادامه پیدا کند مشکل استان در بخش سرمایه گذاری ادامه پیدا می کند.