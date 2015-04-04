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۱۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۳:۰۵

جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۲۹ هزارتومان، طرح قدیم ۹۲۸ هزارتومان، نیم سکه ۵۱۴ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۳ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۲۶۰ تومان، هر یورو را ۳۵۸۵ تومان، هر پوند را ۴۸۷۵ تومان و هر درهم امارات را ۸۹۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۲۹۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۲۸۰۰۰
نیم سکه۵۱۴۰۰۰
ربع سکه۲۸۰۰۰۰
گرمی۱۸۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۶۱۰۰
نوع ارز 
دلار۳۲۶۰
یورو۳۵۸۵
پوند۴۸۷۵
درهم۸۹۰
کد مطلب 2526259

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