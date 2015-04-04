جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۲۹ هزارتومان، طرح قدیم ۹۲۸ هزارتومان، نیم سکه ۵۱۴ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۳ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۲۶۰ تومان، هر یورو را ۳۵۸۵ تومان، هر پوند را ۴۸۷۵ تومان و هر درهم امارات را ۸۹۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

(قیمت‌ها به تومان)