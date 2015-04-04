يک باب رستوران در تاكستان پلمپ شد

یدالله کلهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به برنامه های تدوین شده در خصوص بازدید مشترک در ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی، طی بازرسی های مشترک ویژه نوروز توسط واحد نظارت بر بهداشت عمومي اداره دامپزشکی شهرستان تاکستان كه به همراه اعضای ستاد هماهنگی خدمات سفر اين شهرستان انجام شد، در ايام نوروز يكي از رستورانهای بین راهی شهرستان به دلیل تخلف بهداشتی از جمله تامین گوشت فاسد و غیر قابل مصرف از مراکز غیر مجاز پلمپ شد.

وی تصريح كرد: نظارت بر نحوه تامين ونگهداري فرآورده هاي خام دامي مورد استفاده در رستورانها بر عهده دامپزشكي بوده واين اداره با توجه به اهميت سلامت مردم با خاطيان بدون هيچگونه اغماضي برخورد خواهد کرد.

دكتر كلهر همچنين از كليه هموطنان خواست، در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهاي عرضه فرآورده هاي خام دامي ورستورانها مراتب را از طريق شماره چهار رقمي ۱۵۱۲ اطلاع رساني کنند.