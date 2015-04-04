طرح های مختلف اقتصادی فارس را به هیئت دولت ارائه می کنیم

علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه جلساتی برای ارائه طرحهای مورد نظر در سفر هیئت دولت به فارس برگزار می شود تاکید کرد: جمع بندی طرح های مد نظر برای ارائه در سفر هیئت دولت به فارس طی دو روز آینده به اتمام خواهد رسید.

وی تصریح کرد: از طرفی باید به این نکته نیز توجه داشت که چند طرح صنعتی و معدنی نیز برای افتتاح در این سفر هیئت دولت آماده داریم که با برنامه ریزی مناسب از حضور مسئولین کشور در آنها بهره مند می شویم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس با بیان اینکه در سال جاری اولویت ما استفاده از سرمایه گذاری های مختلف در استان است، گفت: شروع استفاده از سرمایه گذاران خارجی برای توسعه استان فارس در سال جاری یک اولویت است که خوشبختانه با کسب نتیجه خوب در مذاکرات به طور حتم موفق خواهیم بود.

همتی تاکید کرد: باید با برنامه ریزی مناسب به فکر استفاده از ظرفیت های داخلی باشیم که در این راستا جذب سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور مد نظر قرار دارد.

وی افزود: روند مناسب مذاکرات این اطمینان را به ما و سرمایه گذاران می دهد که امنیت سرمایه گذاری در کشور مناسب است بنا بر این شاهد تمایل خود سرمایه گذاران خارجی نیز برای حضور در کشور و فارس خواهیم بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس یادآور شد: برنامه ریزی مناسبی انجام داده ایم که در سال جاری بیش از گذشته از توان و ظرفیت بخش خصوصی استان فارس در مسیر توسعه ای استفاده شود.

همتی تاکید کرد: باید اعزام گروه های اقتصادی استان فارس به دیگر کشورهای جهان را مد نظر قرار دهیم و از طرفی فضایی را مهیا خواهیم کرد که گروه های اقتصادی کشورهای خارجی بتوانند از ظرفیت های فارس بازدید کنند.

وی تصریح کرد: به طور حتم روند توسعه اقتصادی فارس در سال جاری سرعت خواهد گرفت و شاهد تحولات مناسبی در این راستا خواهیم بود.