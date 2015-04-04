تدوین راهبردهای جدید در پیام نور/ نهادینه شدن همدلی و همزبانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سرلک در دیدار نوروزی کارکنان ضمن تبریک سال نو، به ویژگی ارزنده سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: سال ۹۴ چند ویژگی مهم و ارزنده دارد. نخست اینکه بهار امسال بهار فاطمی بود و امیدواریم که عطر معنویت این ایام بر کل ایام سال سایه افکنده و بتوانیم در جهت تعالیم والای اخلاقی حضرت فاطمه (س) گام برداریم.

سرپرست دانشگاه پیام نور با اشاره به ویژگی دوم گفت: مقام معظم رهبری با درک شرایط داخلی، منطقه ای و جهانی و نامگذاری سال ۹۴ به عنوان سال همدلی و همزبانی بین دولت و ملت، بر روی نکته مهمی تاکید کرده اند. قطعا رمز بقای همه ما همدلی و همزبانی است که با وجود اختلاف، نمی توانیم آن طور که شایسته است اثر بخش باشیم. در سالی که به نام همدلی و همزبانی بین دولت و ملت نام نهاده شده، وظیفه ما این است که از خود شروع کرده و این همدلی و همزبانی را در دانشگاه نهادینه کنیم .

لزوم ارتقای آموزش عالی کشور

سرپرست دانشگاه پیام نور با تاکید بر لزوم ارتقای آموزش عالی کشور تصریح کرد: ما می خواهیم نظام آموزش عالی را به سهم خود ارتقا بخشیم و دانشگاه پیام نور به فراخور توان خود می خواهد به این هدف کمک کنند.

تفاهم در مذاکرات هسته‌ای در دولت تدبیر سومین ویژگی ارزنده امسال

وی همچنین تفاهم صورت گرفته در مذاکرات هسته ای در دولت تدبیر و امید را سومین ویژگی ارزنده امسال عنوان کرد و گفت: با این تفاهم، شور و شوق و امید به آینده بهتر در دل ملت ایران زنده شد و ما هم به سهم خود ضمن تقدیر و تشکر از دکتر روحانی رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده هسته ای، تلاش می کنیم که این شور و شوق و نشاط را در درون دانشگاه پیام نور ایجاد کنیم که نوید بخش آینده ای بهتر باشد.

سرپرست دانشگاه پیام نور خاطر نشان کرد: به پشتوانه معنویت فاطمی ، همدلی و همزبانی سال ۹۴ و شور و شوق و امید نشات گرفته از تدبیر و تفاهم هسته ای، کار دانشگاه را با جدیت به پیش ببریم .

عضویت دانشگاه در شوراهای مهم آموزش عالی کشور

وی با عنوان اینکه کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور بهترین سرمایه های این دانشگاه هستند، گفت: دانشگاه پیام نور در سالی که گذشت با فرصت ها و تهدیدهای بسیاری رو به رو بود. عضویت دانشگاه در شوراهای مهم آموزش عالی کشور فرصت ارزشمندی بود که با عنایت دکتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری محقق شد و کاهش نرخ رشد جمعیت و کاهش تعداد دانشجویان ورودی و عدم انطباق کامل دانش آموختگان نظام آموزش عالی با نیازهای روز جامعه و بازار کار از جمله عواملی است که ما را به تدوین راهبردهای جدید وادار می کند.

لزوم تشکیل شورای راهبردی برای تنوع بخشی به درآمدها

سرپرست دانشگاه پیام نور همچنین بر لزوم تشکیل شورای راهبردی برای تنوع بخشی به درآمدها و تغییر راهبردهای موجود برای مقابله با تهدیدها تاکید کرد و گفت: امید است بتوانیم تا پایان اردیبهشت ماه به جمع بندی واحد و موثری در این خصوص دست یابیم و با تغییر در نوع نگاه و نگرش ، از پتانسیل های دانشگاه در آموزش مجازی، آموزش شاغلین و آموزش های کاربردی استفاده کرده و به نیازهای روز دانشجویان و جامعه پاسخ دهیم .

کسب رتبه نخست آموزشی و کیفیت آموزش توسط دانشگاه پیام

سرلک کسب رتبه نخست آموزشی و کیفیت آموزش توسط دانشگاه پیام نور در ارزیابی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام را افتخاری بزرگ دانست و از تمامی سرمایه های انسانی دانشگاه که در کسب این افتخار بزرگ سهیم بوده اند، تشکر و قدردانی کرد.

حضور نماینده کارکنان دانشگاه پیام نور در جلسات هیات رئیسه

وی در پایان با عنوان اینکه کارکنان و دانشجویان نیز باید در تصمیم گیری های دانشگاه حضور داشته باشند، خواستار معرفی نمایندگانی از سوی کارکنان و دانشجویان جهت حضور در جلسات هیات رئیسه و استفاده از دیدگاه های ایشان در تصمیم گیری های مهم دانشگاه شد.