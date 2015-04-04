به گزارش خبرنگار مهر کمیسیون های مجلس در اویل هفته پس از تعطیلات نوروزی تشکیل جلسه خواهند داد.

فانی و فرهادی و ستاری به کمیسیون اموزش می روند

وزیر محترم آموزش و پرورش و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور جهت بررسی برنامه های آتی وزارتخانه های مزبور و دیدار نوروزی روز یکشنبه در کمیسیون آموزش حضور می یابند.

وزیر علوم نیز روز سه شنبه برای دیدار های نوروزی و ارائه گزارش در کمیسیون آموزش حضور خواهد یافت.

روسای دانشگاه های آزاد و علمی و کاربردی نیز سه شنبه هفته جاری در کمیسیون آموزش برنامه های خود برای سال ۹۴ را ارائه خواهند داد.

بررسی طرح کاهش ساعت کاری کامندان در ادارات در کمیسیون اجتماعی

اعضای کمیسیون اجتماعی در هفته جاری مشکلات بیمه کارگران ساختمانی و به کارگیری اتباع بیگانه را بررسی خواهند کرد.

علاوه بر این طرح الحاق یک تبصره به ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری در خصوص کاهش ساعات کاری کارکنان دولت در ماه رمضان نیز در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

اعضای کمیسیون اجتماعی همچنین طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاه های اجرایی را نیز در دستور بررسی دارند.

جلسه کمیسیون اقتصاد با مدیر عامل صندوق توسعه ملی

اعضای کمیسیون اقتصاد نمایندگان ناظر برای عضویت و شرکت در جلسات مجامع و هیات ها و شورا ها را انتخاب خواهند کرد. بر این اساس ناظر مجلس در شورای عالی بیمه، ناضر در شورای مرکزی زکات، نماینده ناظر در کارگروه اجرای ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نماینده ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار، و شورای اقتصاد هفته جاری در کمیسیون اقتصاد انتخاب خواهند شد.

کمیسیون اقتصاد همچنین با مدیر و معاونان صندوق توسعه ملی و برخی مدیران عامل بانک ها سه شنبه هفته جاری تشکیل جلسه خواهد داد.

کمیسیون برنامه و بودجه لایحه ارتقای مدیریت نقدینگی را بررسی می کند

کمیسیون برنامه و بودجه در هفته جاری طرح یک فوریتی بخشودگی جرائم قانون مالیات های مستقیم را بررسی خواهند کرد.

علاوه بر این لایحه ارتقای مدیریت نقدینگی منابع عمومی دولت نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.

اعضای کمیسیون بهداشت برای بازدید های نوروزی به وزارت بهداشت می روند

اعضای کمیسیون بهداشت مجلس هفته جاری گزارش مسئولان کارگروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی در خصوص وضعیت غذا و دارو در کشور و اهمیت آن در سلامت جامعه را استماع خواهند کرد.

اعضای کمیسیون همچنین با وزیر بهداشت و در مان در محل وزارت خانه جلسه خواهند داشت.

قالیباف به کمیسیون شورا ها می رود

کمیسیون شوراها و سیاست داخلی هفته جاری بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس را در دستور کار دارد.

علاوه بر این قالیباف شهردار تهران یکشنبه هفته جاری در کمیسیون شوراها حضور خواهد یافت.

چیت چیان و زنگنه به کمیسیون انرژی می روند

وزیر نفت و وزیر نیرو برای ارائه برنامه های خود در سال ۹۴ هفته جاری به کمیسیون انرژی دعوت شدند.

نعمت زاده به سئوالات ۵ نماینده در کمیسیون صنایع پاسخ می دهد

وزیر صنعت معدن تجارت روز سه شنبه برای پاسخ گویی به سئوالات ۵ نماینده مجلس به کمیسیون صنایع می رود.

علاوه براین اعضای کمیسیون ضرورت انجام تحقیق و تفحص از عملکرد موسسه صندوق حمایت بازنشستگس کارکنان فولاد را بررسی خواهند کرد.

کمیسیون عمران عملکرد نوروزی وزارت راه، پلیس راه و هلال احمر را بررسی می کند

اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز در اولین جلسه کاری خود در سال ۹۴ عملکردئ وزارت راه و شهرسازی، پلیس راه و هلال احمر در روزهای پایانی سال ۹۳ و ایام نوروز را بررسی خواهند کرد.

گودرزی برای پاسخ به ۱۹ سئوال نمایندگان به کمیسیون فرهنگی می رود

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس یکشنبه هفته اینده ناظران مجلس بر شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری را انتخاب خواهند کرد.

علاوه بر این ۱۹ سئوال نمایندگان از وزیر ورزش و جوانان بررسی خواهد شد.

کمیسیون قضایی حقوقی ایرادات شورای نگهبان به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری را رفع می کند

اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هفته جاری ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح اصل ۱۶۰ قانون اساسی در مورد افزایش اختیرات وزیر اداگستری را بررسی خواهند کرد.

علاوه بر این هیات رئیسه کمیسیون مشترک قضایی و فرهنگی برای بررسی طرح صیانت از حجاب و عفاف تشکیل خواهد شد.

جلسه کمیسیون کشاورزی برای پیگیری گرد و غبار ها و برخورد با زمین خواری

اعضای کمیسیون کشاورزی سه شنبه هفته جاری با مسئولان سازمان محیط زیست، سازمان امور اراضی، سازمان جنگل ها، معاونان حقوقی وزارت دادگستری به همراه فرمانده یگان سازمان های فوق الذکر جلسه خواهند داشت و در مورد مسائل زیست محیطی و پدیده گرد و غبار و مسائل زمین خواری در راستای تحقق رهنمود های رهبری بحث و بررسی خواهند کرد.