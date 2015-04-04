دیدار نوروزی مدیران البرز در استانداری/ کسی جا نماند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان تعطیلات نوروز و انجام دید و بازدیدهای خانوادگی، این بار نوبت مسئولان، مدیران و اصحاب رسانه استان البرز بود که به ابتکار استاندار در مکان و زمانی از پیش اعلام شده، گرد هم بیایند و سال نو را به دیداری تازه کنند.

پیش از ظهر امروز شنبه 15 فروردین ماه برای این دید و بازدید نوروزی انتخاب شده بود و از دقایق اولیه ساعت اعلام شده مدیران و مسئولان و البته خبرنگاران خود را به محل سالن شهدای دولت در استانداری رساندند تا از این دیدار نوروزی جا نمانند.

امروز سالن شهدای دولت و حیاط استانداری یکی از شلوغ ترین روزهای عمر را خود را دید و بازار دیده بوسی و چاق سلامتی مسئولان با یکدیگر گرم گرم بود.

در این میان اطراف برخی مدیران شلوغ تر بود و خبرنگاران به هوای دیدار نوروزی، زیرکانه تلاش کردند سوالات و گلایه های خود را هم مطرح کنند.

سیدحمیدطهایی استاندار البرز نیز در دیدار با مسئولان استان ضمن آرزوی موفقیت در سال جدید؛ توفیقات تیم مذاکره کننده را نیز در آستانه سال جدید، موجب حلاوت و شیرینی کام ملت دانست و اظهار امیدواری کرد به همت و تلاش مسئولان در دولت تدبیر و امید شاهد رشد و توسعه استان جوان البرز باشیم.

حجت الاسلام سید عباس مسعودی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز نیز حرکت استاندار در گردهمایی نوروزی مدیران استان را حرکتی هم مسیر با اقتصاد مقاومتی خواند و اظهار داشت: دید و بازدید نوروزی مدیران استان در محل استانداری حرکت بسیا خوب و مثبتی بود.

وی گفت: این اقدام به تعبیری با اهداف اقتصاد مقاومتی سازگار بوده و از اسراف و هزینه های اضافی جلوگیری شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز با بیان اینکه اجتماع مسئولان و مدیران استانی در یک مکان و زمان مشخص در راستای مطالبات حضرت آقا برای تحقق اقتصاد مقاومتی است، اظهار امیدواری کرد مجموعه مدیران استان در سالی که به نام دولت و ملت، همدلی و همزبانی نام گرفته است، برای دستیابی به اهداف عالی نظام و سربلندی ایران اسلامی بکوشند.

عکس: رضا جهانشاهلو