کاهش ۴۰درصدی تلفات حوادث جاده ای در لرستان/جرائم ۳۴درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح شنبه در اولین جلسه شورای اداری استان لرستان با تقدیر از از عملکرد ستاد اجرایی خدمات سفر استان به دلیل خدمات رسانی به مسافران نوروزی اظهار داشت: خوشبختانه دستگاههای مختلف در این حوزه مانند آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، نیروی انتظامی و ... عملکرد قابل قبولی داشته اند.

وی با اشاره به کاهش جرائم در استان لرستان در ایام نوروز عنوان کرد: با عملکرد مطلوب نیروی انتظامی جرائم در لرستان ۳۴ درصد در این ایام کاهش یافت.

استاندار لرستان همچنین از کاهش از ۴۰ درصدی تلفات در تصادفات جاده ای در ایام نوروز خبر داد.

رمز موفقیت کشور در گرو تحقق شعار همدلی و همزبانی دولت و ملت است

بازوند همچنین در بحش دیگری از سخنان خود به نامگذاری امسال به عنوان سال" دولت و ملت، همدلی و همزبانی" از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: این شعار، شعاری بسیار ارزشمند بوده که عقبه کارشناسی بسیار زیادی دارد.

وی با تاکید بر اینکه رمز موفقیت کشور در تحقق این شعار است تصریح کرد: به طور حتم اگر مدیران این شعار را ملاک عمل خود قرار دهند به اهداف مدنظر در مسیر توسعه کشور دست خواهیم یافت.

استاندار لرستان با اشاره به تحقق این شعار در ابعاد مختلف کشور بیان داشت: یکی از ابعاد تحقق این شعار در حوزه سیاسی کشور و همچنین برگزاری دو انتخابات طی سالجاری بوده که با اجرای آن می توان با حفظ صیانت از آرای مردم زمینه همدلی و همزبانی دولت و ملت را فراهم کرد.

بازوند با تاکید بر اینکه تحقق این شعار منجر به تولید ثروت در کشور شده و رونق اقتصادی را دو چندان می کند ادامه داد: همچنین در عرصه سیاست خارجی نیز توفیقات به دست آمده در مذاکرات هسته ای و موفقیت ایران در برابر شش قدرت دنیا از دستاوردهای نامگذاری امسال بوده است.

وی با بیان اینکه در این مذاکرات ابر قدرتها پذیرفتند که زبان تحریم و تهدید را کنار گذاشته و زبان تکریم را انتخاب کنند گفت: ایران در واقع پیروز این جنگ گفتمان بود.

تخصیص ۹۷ درصدی اعتبارات استانی در لرستان

استاندار لرستان همچنین به سال ۹۳ و اقدامات صورت گرفته در این سال اشاره کرد و گفت: ما سال خوبی را پشت سر گذاشتیم و اقدامات صورت گرفته در مسیر توسعه استان راضی کننده بود.

بازوند با اشاره به تخصیص اعتبارات استانی لرستان طی سال گذشته بیان داشت: در این راستا ما شاهد تخصیص ۹۷ درصدی اعتبارات بودیم و همچنین اعتبارات ماده ۱۸۰ استان نیز به صورت ۱۰۰ درصدی تخصیص پیدا کرد.

وی با اشاره به تخصیص ۶۸ درصدی اعتبارات ماده ۱۰ و ۱۲ استان بیان داشت: در این زمینه شاهد رشد ۱۳ برابری اعتبارات بوده ایم.

استاندار لرستان بیان داشت: اعتبارات در این حوزه طی سال ۹۲ حدود هشت میلیارد بوده که این میزان در سال ۹۳ به ۱۰۳ میلیارد تومان افزایش یافت.

بازوند همچنین به اختصاص ۴۰۲ میلیارد تومان اعتبار ملی به استان لرستان طی سال گذشته بیان داشت: در مجموع دولت در استان لرستان طی سال گذشته بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است.

احیای پروژه های خوابیده لرستان در سال ۹۳

وی همچنین به احیای صنایع و پروژه های تعطیل استان طی سال گذشته از جمله مجتمع کشت و صنعت اشاره کرد و افزود: کلید دولت تدبیر و امید بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال توانست قفل تعطیلی این صنعت را در استان بازگشایی کند.

استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت همکاری مدیران دستگاههای اجرایی استان در رابطه با حمایت از سرمایه گذاری ادامه داد: در این راستا با هماهنگی صورت گرفته با سرمایه گذار کشت و صنعت لرستان قرار بر این است که دهکده سلامت در استان ایجاد شود.

بازوند همچنین آغاز ساخت دو برج در مرکز لرستان با سرمایه گذاری بخش خصوصی را یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته طی سال ۹۳ عنوان کرد و افزود: این پروژه ها با سرمایه گذاری ۴۰۲ میلیارد تومان که ۳.۵ برابر بودجه شهرداری خرم آباد است آغاز شده اند.

وی همچنین آغاز پروژه های راه آهن خرم آباد - دورود، الیگودرز -داران، و تعیین تکلیف راه آهن خرم آباد- پلدختر -اندیمشک از دیگر اقدامات صورت گرفته طی سال گذشته عنوان کرد.

برنامه ریزی برای افزایش صادرات غیر نفتی لرستان به ۲۸۰ میلیون دلار

بازوند بیان داشت: همچنین ساماندهی و افزایش پروازهای فرودگاه خرم آباد، خرید هواپیما برای استان، فعال شدن پروژه های قرارگاه خاتم الانبیا، افتتاح پنج ایستگاه پمپاژ و ... را از دیگر اقدامات صورت گرفته طی سال ۹۳ در لرستان برشمرد.

استاندار لرستان همچنین با اشاره به گرفتن بیش از ۸۷ میلیارد تومان مسدوی از محل صندوق توسعه ملی از سوی سازمان جهاد کشاورزی طی سال گذشته گفت: همچنین سازمان صنعت و معدن و تجارت نیز ۹۹ میلیارد تومان تسهیلات ریالی و ۱۰۲ میلیارد تسهیلات ارزی و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نیز ۲۳ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی مسدوی دریافت کرده اند.

بازوند با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی برای سال ۹۴ از سوی دستگاههای اجرایی استان افزود: با توجه به اینکه امسال پایان برنامه پنجم توسعه بوده باید برنامه ریزی لازم را برای تدوین این برنامه و همچنین برنامه ششم توسعه استان انجام دهیم.

وی همچنین بر ضرورت جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در استان طی امسال تاکید کرد و گفت: همچنین افزایش صادرات غیر نفتی لرستان به ۲۸۰ میلیون دلار نیز باید در دستور کار قرار گیرد.