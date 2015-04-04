رشد صددرصدی تورهای تهرانگردی۹۴ نسبت به نوروز۹۳

به گزارش خبرگزاری مهر،فرزاد هوشیار درباره شاخص ترین اقدامات شهرداری تهران در عرصه ارائه خدمات گردشگری به مسافران نوروزی شهر تهران اظهار کرد: در مبادی شهر هشت دروازه تعریف شد که در آنها ستاد استقبال ایجاد شد و بیش از ۱۲غرفه تحت عنوان ایستگاه های استقبال فرهنگ فاطمی شکل گرفت به طوری که در این محل ها مردم پذیرش می شدند، بسته مهمان طهران را دریافت می کردند و به ستادهای اسکان راهنمایی می شدند.

هوشیار افزود: ۱۰ستاد اسکان در شهرتهران بود که بیش از ۱۰ هزار نفر در طول ایام نوروز از ۲۸ اسفندماه تا ۱۴فرودین ماه به این ستادها مراجعه و از خدماتی همانند اتاق یا چادر رایگان، حمام، سرویس بهداشتی، امکانات گرمایشی، مینی مارکت تعبیه شده در ستاد اسکان، ایستگاه های سلامت که خدمات تست قند خون و اندازه گیری فشار خون را داشتند، استفاده می کردند.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی در ادامه گفت: این در حالی بود که غرفه های «قرآن بخوانید هدیه بگیرید» نیز در کنار سایر غرفه های فرهنگی در این ۱۰ نقطه از شهر تهران وجود داشت و کسانی که با سامانه ۱۳۷ تماس می گرفتند می توانستند با استفاده از راهنمایی متصدیان با در نظر گرفتن جانمایی اینکه گردشگران در کدام منطقه تهران هستند با ارائه شماره تماسی به ستاد اسکان منتقل شوند.

هوشیاربا اشاره به ارائه بسته های مهمان طهران به گردشگران شهر تهران خاطر نشان کرد: این بسته شامل کارت تهران، نقشه تهرانگردی، معرفی اماکن تاریخی تهران و نیز رینگ های گردشگری تهران بود که از سوی ۲۵۰ تن از شهریاران جوان در قالب ۱۰۰ کانتر اطلاع رسانی گردشگری نوروزی در سطح محلات تهران و در مقیاس یک یکم توزیع شد.

وی تصریح کرد: ۱۷تور تهرانگردی در قالب ۱۰ تور نیم روزه و هفت تور یک روزه در حالی برگزار شد که نمایندگان ۱۵ آژانس گردشگری با حضور در سامانه ۱۳۷ در برگزاری این تورها مشارکت داشتند و بیش از ۹۰ هزار نفردر حوزه گردشگری با سامانه ۱۳۷ تماس گرفتند.

وی اعلام کرد: بیش از پنج هزار نفر در تورهای ۱۷گانه و پنج هزار نفر هم به طور متمرکز از میدان امام خمینی در قالب تورهای نیم روزه بافت تاریخی تهران شرکت کردند که امیدواریم این جریان گردشگری به صورت پایدار ادامه پیدا کند.

هوشیار با بیان اینکه میزان رضایتمندی مردم و مهمانان تهران از ستاد های اسکان شهرداری بسیار بالا بود، ابراز امید واری کرد که به زودی ستادهای اسکان دائمی مهمان طهران به صورت دائمی در مبادی تهران را ه اندازی شود.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهر تهران با اعلام اینکه آمار دقیق و تفکیک شده ای از گردشگران تهران وجود ندارد که چند درصد تهرانی و چه میزان شهرستانی بوده اند، در این باره گفت : آنچه می توان به طور جدی بر آن تاکید داشت آن است که بخشی از مهمانان تورهای تهرانگردی شهروندان تهرانی بودند که در ایام نوروز که تهران از همیشه شهر مناسب تر و دوست داشتنی تر است را برای گشت و گذار انتخاب کردند.

هوشیار درباره مهمترین مراکز بازدید شده در شهر تهران گفت: در ستاد گردشگری شهرداری تهران هشت کار ویژه تعریف شده بود که به صورت متمرکز از صبح تا شب در این مراکز برنامه های نوروزی برپا بود که شامل برج میلاد تهران، باغ موزه قصر، باغ موزه دفاع مقدس، اراضی فرهنگی عباس آباد، پارک آبشار و ضلع شمالی دریاچه خلیج فارس و پارک سرخه حصار و میدان آزادی بود که تلاش شد در این کار ویژه یک ایران کوچک داشته باشیم که تمام اقوام با سفره های نوروز و فرهنگ و تمدن ایرانی در این کار ویژه حضور داشتند.

وی در خاتمه اظهارتش تصریح کرد: شهرداران مناطق از یکم فروردین ماه در کنار شهردار تهران در ستادهای اسکان و کارویژه ها حضور داشته و از آنها بازدید می کردند، این در حالی بود که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز در دوم فرودین ماه از ستاد گردشگری بازدید و از حجم گسترده ای که در این حوزه اتفاق افتاده بود تقدیر کردند.