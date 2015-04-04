به گزارش خبرگزاری مهر، متن نمایش «تقدیربازان» که از هفتم اردیبهشت ماه اجرای خود را در تالار چهارسو آغاز خواهد کرد نوشته هاله مشتاقینیا و داستان آن درباره شش شخصیت و روابط آنها در مقاطع زمانی مختلف است. این نمایش در سی و سومین جشنواره تئاتر فجر در رشته بهترین کارگردانی، بهترین طراحی صحنه و بهترین نمایشنامه نامزد دریافت جایزه و از هاله مشتاقینیا در آیین اختتامیه این جشنواره قدردانی شد.
سیما تیرانداز بازیگر و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون بهار سال ۹۳ نمایش «سه روایت از زندگی» را در مقام کارگردان در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه داشت و سال ۹۴ با نمایش «تقدیربازان» به
تئاتر شهر میرود.
بازیگران نمایش «تقدیربازان» به ترتیب حروف الفبا یمین آتشی، روزبه حصاری، فرناز رهنما، هومن کیایی، بهاره مشیری و نورا هاشمی هستند. دیگر عوامل این نمایش عبارتند از طراح لباس: سیما تیرانداز، طراح صحنه: سعید حسنلو، آهنگساز: کیارش اعتمادی، مدیر تولید: عقیق بلوری، مدیر روابط عمومی: محدثه واعظیپور، تبلیغات مجازی: معصومه حسینیپور.
سیما تیرانداز پیش از این نمایشهای «ناتمام» (مرد مقابل)، «دخترک شب طولانی»، «هتل عروس»، «محاله فکر کنید اینجوری هم ممکنه بشه» و ... را کارگردانی کرده است.
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