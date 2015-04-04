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۱۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۳:۴۴

«تقدیربازان» هفتم اردیبهشت به تئاتر شهر می‌رود

«تقدیربازان» هفتم اردیبهشت به تئاتر شهر می‌رود

اجرای نمایش «تقدیربازان» به کارگردانی سیما تیرانداز از دوشنبه هفتم اردیبهشت‌ماه در تالار چهارسو آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نمایش «تقدیربازان» که از هفتم اردیبهشت ماه اجرای خود را در تالار چهارسو آغاز خواهد کرد نوشته هاله مشتاقی‌نیا و داستان آن درباره شش شخصیت و روابط آن‌ها در مقاطع زمانی مختلف است. این نمایش در سی و سومین جشنواره تئاتر فجر در رشته بهترین کارگردانی، بهترین طراحی صحنه و بهترین نمایشنامه نامزد دریافت جایزه و از هاله مشتاقی‌نیا در آیین اختتامیه این جشنواره قدردانی شد.

سیما تیرانداز بازیگر و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون بهار سال ۹۳ نمایش «سه روایت از زندگی» را در مقام کارگردان در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه داشت و سال ۹۴ با نمایش «تقدیربازان» به
تئاتر شهر می‌رود.

بازیگران نمایش «تقدیربازان» به ترتیب حروف الفبا یمین آتشی، روزبه حصاری، فرناز رهنما، هومن کیایی، بهاره مشیری و نورا هاشمی هستند. دیگر عوامل این نمایش عبارتند از طراح لباس: سیما تیرانداز، طراح صحنه: سعید حسنلو، آهنگساز: کیارش اعتمادی، مدیر تولید: عقیق بلوری، مدیر روابط عمومی: محدثه واعظی‌پور، تبلیغات مجازی: معصومه حسینی‌پور.

سیما تیرانداز پیش از این نمایش‌های «ناتمام» (مرد مقابل)، «دخترک شب طولانی»، «هتل عروس»، «محاله فکر کنید اینجوری هم ممکنه بشه» و ... را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 2526299
آروین موذن زاده

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