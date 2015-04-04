جمع آوری ۸۳۴ معتاد پر خطر طی ایام نوروز در شیراز

محمد رضا ابراهیمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه به مناسبت ایام نوروز در کلانشهر شیراز تعداد ۸۳۴ معتاد پرخطر شناسایی و جمع آوری شدند، گفت: بر اساس قانون این تعداد هم اکنون نگهداری خواهند شد تا بتوانیم در امر ترک اعتیاد آنها تلاش داشته باشیم.

وی با اعلام اینکه در گذشته تعداد معتادین پر خطر در شیراز در حدود ۳ هزار نفر بوده، افزود: خوشبختانه با شناسایی وپیگیری مسئولان این موضوع کاهش یافته وبدنبال آن هستیم تا با راه اندازی کمپ نگهداری معتادین در شخرک سلامی این معضل را در شیراز ریشه کن کنیم.

ابراهیمی وجود کمپ های غیر مجاز در استان وکلانشهر شیراز را آسیب دانست وافزود: در گذشته ۱۱کمپ مجاز و۶۸ کمپ غیر مجاز دراستان وجود داشت که امروزه توانسته ایم علاوه بر پلمب کردن کمپ های غیر مجاز تعداد کمپهای قانونی به ۷۰ مورد برسانیم.

وی دغدغه امروز جامعه را در امر مواد مخدر با گذشته متفاوت دانست وبیان داشت: امروزه وضعیت مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی تغییر یافته از این رو ضروری است موج جدید اطلاع رسانی در جامعه از سوی تمامی اقشار جامعه وسازمان های مردم نهاد ایجاد شود.

دبير شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس استفاده از مواد مخدر صنعتی شیشه در جامعه به عنوان بمب اتم وشک هزاره سوم توصیف کرد وگفت: متاسفانه استفاده از مواد مخدر شیشیه در جامعه نگران کننده و ضروری است که مسئولان نسبت به این موضوع برخورد جدی تری داشته باشند.

وی اضافه کرد: تلاش داریم بر موضوع اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر از سوی تمامی اقشار جامعه دنبال کنیم تا بتوانیم آمار کشفیات ومبارزه با مواد وخدر در استان را افزایش دهیم این در حالی است که استان فارس در امر مبارزه با مواد مخدر در جایگاه مناسبی قرار گرفته است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس با بیان اینکه هر روز شاهد حضور و نگرانی هایی از جانب خانواده های دارای معتادین هستیم، گفت: تمامی نهادهای تاثیر گذار در جامعه باید در بحث پیشگیری از مصرف مواد مخدر همکاری کنند که متاسفانه تاکنون این مهم برای مسئولین دغدغه نشده است.