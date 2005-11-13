3 طلا و 2 برنز براي تيم 6 نفره جوانان

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم 6 نفره جوانان ايران كه در دوره قبلي اين رقابت ها در مارسي فرانسه تنها 2 مدال كسب كرده بود در قبرس با يك صعود چشمگير 2 نشان طلا و 2 برنز را به خود اختصاص داد.

علي اجدادي نماينده وزن 55- كيلوگرم ايران كه با شكست نمايندگان بوسني، اندونزي، ونزوئلا و تركيه به ديدار پاياني راه يافته بود در اين مرحله كاراته كاي آذربايجان را يك بر صفر شكست داد و طلا گرفت.در اين وزن تركيه و كويت به نشان برنز مشترك دست يافتند.

در 60- كيلوگرم حسين سمندر با 2 باخت حذف شد.

حامد زنگيساري كه در وزن 65- كيلوگرم با پيروزي مقابل حريفاني از پرتغال ، قزاقستان ، تركيه و فرانسه به فينال راه يافته بود حريف خود ازلوكزامبورگ را 10 بر 8 شكست داد و طلا گرفت.

دو كاراته كا از فرانسه و كرواسي نيز در اين وزن برنز گرفتند.

اما سعيد حسني پور عصر شنبه در وزن 70- كيلوگرم پس از استراحت در دور اول ، سگيان از جمهوري چك، داسيلوا از برزيل، كين از روسيه و كارينو از مكزيك را شسكت داد و به فينال رسيد كه در اين مرحله با وجود آنكه 3 بر صفر از حريف آذربايجاني خود عقب بود در نهايت 4-7 پيروز شد و به مدال طلا دست يافت.

در اين وزن مصر و روسيه به مدال برنز دست يافتند.

اما 2 مدال برنز را فرهاد عباس زاده در وزن 75- كيلوگرم و ذبيح الله پورشعيب در وزن 75+ كيلوگرم كسب كردند.

عباس زاده با 2 پيروزي برابر ماركت از ونزوئلا و اوبرين از كانادا، 2 بر صفر بازي را در دور سوم به مارتين انگوسيل از اسپانيا واگذار كرد ولي در جدول بازنده ها با پيروزي بر گيبر از انگلستان و يرمدوف از كرواسي صاحب نشان برنز شد.

در اين وزن ژاپن قهرمان شد ، اسپانيا نقره گرفت و صربستان و مونته نگرو به همراه ايران به نشان برنز دست يافت.

ذبيح الله پورشعيب هم در وزن 75+ كيلوگرم تاراك از اسلواكي و زلانو از بلاروس را شكست داد ولي برابر نماينده هلند باخت . پورشعيب در جدول بازنده ها يوجي از كره جنوبي و زارويچ از كرواسي را برد و سوم شد . در اين وزن آلمان، صربستان و مونته نگرو، ايران وبوسني و هرزگوين به نشان برنز دست يافتند.

دركاتاي انفرادي مردان نيزكه شهروز رحيمي پنجم شد، ژاپن، فرانسه، آمريكا و كويت به مدالهاي طلا ، نقره و برنز دست يافتند.