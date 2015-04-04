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۱۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۴:۴۲

لیگ قهرمانان آسیا ؛

اعلام زمان جلسه هماهنگی و نشست خبری پرسپولیس و النصر عربستان

اعلام زمان جلسه هماهنگی و نشست خبری پرسپولیس و النصر عربستان

رئیس روابط بین الملل سازمان لیگ، زمان جلسه هماهنگی و نشست خبری پیش از دیدار پرسپولیس تهران – النصر عربستان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، کسرایی اعلام کرد: نشست خبری سرمربی پرسپولیس تهران ۱۵:۳۰ در تاریخ سه شنبه ۱۸ فروردین ۹۴ در روابط عمومی سازمان لیگ برگزار می شود.

وی افزود: جلسه هماهنگی دیدار پرسپولیس تهران - النصر عربستان از سری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۱۷ سه شنبه ۱۸ فروردین در روابط عمومی سازمان لیگ برگزار می‌شود.

این مقام مسئول در پایان گفت: نشست خبری سرمربی النصر عربستان نیز ساعت ۱۸  همان روز در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

وی یادآور شد: با توجه به ورود دیرهنگام تیم النصر عربستان ،نشست خبری تیم فوق قبل از تمرین این تیم در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

کد مطلب 2526354

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