فعالیت عام المنفعه ۱۴ گروه جهادی آذربایجان شرقی در نوروز ۹۴

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید صفر قائمی شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضور و فعالیت گروه های جهادی در مناطق محروم و دورافتاده و با عشق و علاقه و روحیه ناب بسیجی تداعی گر اقدامات خالصانه نیروهای جهادی در زمان جنگ تحمیلی است و با توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص تداوم حرکت های جهادی و نشر فرهنگ جهاد و شهادت و خدمات رسانی، ۲۵۰ نفر از جهادگران دانشجویی استان همزمان با نوروز ۹۴ در قالب ۱۴ گروه جهادی در عرصه های محرومیت زدایی، خدمات رسانی و اجرای پروژه های عمرانی عام المنفعه در سطح استان فعال بوده اند.

وی در ادامه افزود: در این میان گروه های جهادی شهرستان جلفا مانند گروه جهادی عماد مغنیه با توجه به دور افتاده بودن مسیر و عدم توان پیمانکاران و مسئولین شهرستانی، اقدام به احداث مقبره جرجیس پیامبر(ع) کردند که چنین حرکت های جهادی نشانه همدلی و همزبانی دولت و ملت بر اساس تاکیدات مقام عظمای ولایت و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی آذربایجان شرقی فعالیت های گروه های جهادی در خدمات رسانی به مناطق محروم را نمونه ای از تفسیر عملی شعار سال دانست و گفت: با توجه به اینکه چنین حرکت های جهادی متشکل از اقشار مردمی، در راستای کمک به دولت در آبادی و سازندگی مناطق محروم کشور است، می توان آن را نمونه ای عینی از شعار همراهی دولت و ملت برشمرد.

قائمی در بخش پایانی سخنان خود با ارائه گزارشی اجمالی از روند فعالیت های گروه های جهادی استان تصریح کرد:در سال گذشته ۴۲ هزار نفر در قالب ۱۲۱ گروه جهادي به مناطق محروم آذربایجان شرقی اعزام شده اند که مشارکت در احداث، مرمت و بازسازي ۴۲ مسجد در سطح استان بخشی از دستاوردهای این اقدامات بوده است.