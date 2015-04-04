۲۴۵۳ مسافر در طرح خدمات درمانی هلال احمر کرمان شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي جمعيت هلال احمر استان كرمان طرح داوطلب یار امداد و نجات از تاریخ ۲۸ اسفند ۹۳ تا ۱۳ فروردین ۹۴ توسط معاونت امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان کرمان برگزار شد.

علی گنج کریمی در پانزدهمين و آخرين روز از طرح داوطلب يار امداد و نجات معاونت امور داوطلبان جمعيت هلال احمر استان كرمان بیان کرد: هلال احمر هيچگاه هدف اصلي خود را كه تسكين آلام بشري است فراموش نميكند. در اين راستا معاونت امور داوطلبان جمعيت هلال احمر استان كرمان همانند گذشته تمام تلاش خود را كرده است تا در ايام نوروز حضور مثبت و با اقتداری در زمينه ارائه خدمات به عموم مردم داشته باشد.

مديرعامل جمعيت هلال احمر خبر داد: در اجرای طرح داوطلب يار امداد و نجات، ۲۵ نفر پزشك عمومي، يک نفر پزشك متخصص و ۲۹ نفر پيراپزشك كه به صورت داوطلبانه از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب به صورت شيفت در چادرهای سلامت حضور داشتند و به ۲ هزار و ۴۵۳ نفر مسافر خدمات درمانی ارائه دادند.

گنج كريمی در ادامه افزود: از جمله اقدامات معاونت امور داوطلبان كه در قالب فعاليت ها و خدمات بشر دوستانه ارائه می شود، طرح فرشتگان رحمت می باشد كه از اول اسفند تا پايان اسفند ۹۳ ادامه داشت و تعداد ۸ هزار و ۱۰۸ سبد غذايی؛ به ارزش یک ميليون و ۳۰۰ هزار ريال که در مجموع ارزش سبدهای غذايی ۱۰ ميليارد و ۵۴۰ ميليون و ۴۰۰هزار ريال مي باشد بين زنان سرپرست خانوار، معلولين، سالمندان و خانواده هاي نيازمند توزيع شد.

وی گفت: از آنجا که سالمندان، سرمايه اصلی و از جمله دارايی هاي مهم ما محسوب مي شوند بدين منظور معاونت امور داوطلبان در راستاي افزايش اميد به زندگي سالمندان، طرح نيابت با شعار دست در دست تا بهار را به مرحله اجرا رسانده است.

وی بیان کرد: اين طرح از ۲۹ اسفند سال ۹۳ آغاز و تا ۵ فروردين ۹۴ ادامه داشت كه شامل برنامه هايي از جمله استقبال از نوروز و چيدمان سفره هفت سين با اين عنوان كه هيچ سالمندي تنها نيست؛ تدارك هدايا و ميوه و شيرينی با عنوان روز سالمند و اميد؛ تدارك و مهيا نمودن امكانات لازم براي برگزاري مراسم جشن و ديد و بازديد اعضا، داوطلبان، فرزندان و دوستان با عنوان روز تكريم بزرگان سالمند؛ ويزيت و ارائه ساير خدمات درمانی و سلامتی توسط پزشكان داوطلب در منزل سالمندان و يا سرای سالمندان با عنوان روز سلامتی و سالمند؛ همراهی با سالمندان در فضاهای تفريحی مانند پارك و فضای خارج از شهر با عنوان روز سالمند و طبيعت؛ تشويق سالمندان به كتاب خوانی يا قصه گويی و خاطره گويی و نشستن پاي خاطرات سالمندان با عنوان روز سالمند و الفت با خاطره ها صورت گرفت. گنج كريمی

تاكيد كرد اين طرح با كمك و همراهي ۳۴ خير داوطلب و ۴۸۵ نفر از داوطلبان معاونت امور داوطلبان صورت گرفته است كه در آن تعداد ۲۱۶ سالمند از خدمات ارائه شده استفاده كرده اند.

گنج كريمی با توجه به ارائه خدمات نوروزي معاونت امور داوطلبان جمعيت هلال احمر استان تاكيد كرد: ما تمام تلاش خود را كرديم كه خاطره تلخي در ايام نوروز به جا نماند.

وی در ادامه متذكر شد مسلم است كه خدمات جمعيت هلال احمر تنها منوط به نوروز نيست بلكه واقعيت اين است كه هلال احمر در تمام طول سال آماده ارائه خدمات به عموم مردم می باشد.