ایران نفت روی آب ندارد/ کیفیت بالا؛ برگ برنده نفت ایران

سید محسن قمصری در گفتگو با مهر با رد ادعای برخی از سانه های بین المللی مبنی بر ذخیره سازی بیش از ۳۰ میلیون بشکه نفت خام ایران در داخل کشتی های نفتکش و و بر روی آب، گفت: هم اکنون ایران هیچگونه نفت فروخته نشده و یا بدون مشتری ندارد.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه در صورت تعلیق کامل تحریم‌ها ظرفیت تولید و صادرات نفت خام ایران در مدت زمان کوتاهی افزایش می یابد، تصریح کرد: در طول چند سال گذشته با وجود اعمال شدیدترین تحریم‌ها اما صادرات نفت ایران ادامه یافته است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه کیفیت بالا مهمترین مزیت نفت خام صادراتی ایران به بازارهای جهانی است، اظهار داشت: پالایشگرها و خریداران بین المللی از خرید نفت ایران در صورت تعلیق کامل تحریم‌ها استقبال خواهند کرد.

قمصری با بیان اینکه طراحی پالایشگاه های بزرگ نفت جهان براساس نفت با کیفیت بالا انجام می شود، اظهارداشت: کیفیت بالا مهمترین مزیت نفت ایران بوده و خریداران خارجی به علت مرغوبیت بالا همواره متقاضی خرید نفت از شرکت ملی نفت ایران هستند.

رویترز هفته گذشته با انتشار گزارشی به نقل از منابع آگاه مدعی شده بود که ایران ۳۰ میلیون بشکه از نفت تولیدی خود را بر روی آب در نفتکش‌های غول پیکر خود ذخیره سازی کرده است.

براساس این گزارش ۱۵ فروند از نفتکش‌های بسیار بزرگ شرکت ملی نفتکش ایران با ظرفیت ۲ میلیون بشکه برای ذخیرسازی بر روی آب انفت خام صادراتی ایران ختصاص یافته اند.