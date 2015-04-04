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۱۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۷:۳۰

ضربی خبر داد:

هلال احمر اردبیل در طرح نوروزی به ۷۰ هزار مسافر خدمات ارائه کرد

هلال احمر اردبیل در طرح نوروزی به ۷۰ هزار مسافر خدمات ارائه کرد

اردبیل - معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت: در طرح ایمنی و سلامت نوروزی بیش از ۷۰ هزار مسافر در این استان خدمات مختلف دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضربی بعد از ظهر شنبه در نشست مشترک با فعالان پایگاه های سلامت و ایمنی گفت: طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی از ۲۷ اسفندماه آغاز به کار کرده و تا هفتم فروردین ماه  ۳۰ هزار و ۶۹۴ مسافر و گردشگر از خدمات آن استفاده کرده اند.

وی افزود: همچنین در دور دوم سفرهای نوروزی که از شنبه هفته گذشته تا روز ۱۴ فروردین ادامه داشت ۴۰ هزار و ۶۳۲ نفر مسافر از خدمات طرح ایمنی و سلامت جمعیت هلال احمر استان اردبیل استفاده کرده اند.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان با اشاره به برپایی ۱۶ ایستگاه در مبادی ورودی و خروجی شهر، ۱۰ خیمه نماز و ۱۰ فضای دوستدار کودک اضافه کرد: در دور اول دو هزار و ۸۲ نفر از خیمه های نماز و سه هزار و ۳۳۰ نفر از فضای دوستدار کودک خدمات دریافت کردند.

ضربی با بیان اینکه در هفته دوم هزار و ۹۱۳ نفر از خیمه های نماز هلال احمر استان استفاده کرده اند، ادامه داد: در این یک هفته هزار و ۴۶۱ کودک هم از فضای دوستدار کودک استفاده و سه هزار و ۲۵۳ نفر نیز از خدمات طرح سحاب بهره مند شدند.

به گفته این مسئول ایستگاه های سلامت هلال احمر استان در دور دوم سفرهای نوروزی از چهار هزار و ۵۸۲ نفر به صورت رایگان تست قند و فشار خون گرفتند.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان از توزیع ۸۲ هزار و ۵۴۲ اقلام فرهنگی شامل مهر، قبله نما، بروشور و مواردی از این دست بین مسافران ورودی به استان خبر داد و گفت: بیش از ۳۰۰ نفر- روز اعضا در پایگاه های هلال احمر حضور داشتند.

کد مطلب 2526379
محمد میرزایی ناطق

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