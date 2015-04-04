«فاتحان آسمان» به ۵ استان رفتند/ ۱۴۳۶ اجرا در شهرهای مرزی ایران

شهرام نوشیر درباره آمار و چگونگی برگزاری برنامه «فاتحان آسمان» در ایام تعطیلات نوروز ۹۴ در ۵ استان کشور به خبرنگار مهر گفت: وظیفه این برنامه که با حمایت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، ۱۴۳۶ اجرای نمایشی در ۷۲ مکان، در ۵ استان مرزی آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان بود.



وی ادامه داد: از ۲۷ اسفندماه ۹۳ تا ۱۲ فروردین‌ماه ۹۲ تعداد ۳۴ نمایش آثار خود را با موضوع دفاع مقدس در قرآن و عترت در شهرهای مختلف استان‌های تعیین شده، اجرا کردند. در مقطع زمانی در نظر گرفته شده برای برنامه «فاتحان آسمان» در هر روز ۹۶ اجرا داشتیم.



دبیر «فاتحان آسمان» اجرای آثار نمایشی در شهرهای مختلف توسط هنرمندان بومی همان شهرها را به عنوان ویژگی این برنامه تئاتری ذکر کرد و یادآور شد: به دلیل اینکه هنرمندان بومی شهرهای مدنظر خیلی بهتر با هنجارهای اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و سیاسی منطقه خود آشنا هستند، آثاری که تولید می‌شوند با مخاطب ارتباط بیشتری برقرار می‌کنند. نتیجه این نگاه این شد که خوشبختانه مخاطبان برنامه «فاتحان آسمان» از نمایش‌های اجرا شده راضی بودند.



نوشیر همچنین از اجرای برخی نمایش‌های در مناطقی نظیر ارتفاعات بازیگراز که برای اولین بار میزبان فعالیتی هنری می‌شدند، به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌های برنامه «فاتحان آسمان» نام برد.



معاون امور مالی مدیرکل هنرهای نمایشی درباره میزان حمایت‌های انجام شده از گروه‌های نمایشی «فاتحان آسمان» گفت: حدود ۱۱۵ میلیون تومان به عنوان کمک هزینه به گروه‌های شرکت کننده در این برنامه تئاتری پرداخت شد.



وی با اشاره به حضور هنرمندان مختلف نظیر حامد سقائیان، عبدالحی شماسی و هوشنگ هیهاوند به عنوان اعضای تیم کارشناسی این رویداد تئاتری، افزود: ما هنرمندان تیم کارشناسی را با هزینه خود به شهرهای مختلف اعزام کردیم تا با حضور هنرمندان بومی هر کدام از آن شهرها، اثری را با موضوعات دفاع مقدس، قرآن و عترت تولید کنند. اداره‌کل ۵ استان میزبان «فاتحان آسمان» هم وظیفه گردهم جمع کردن هنرمندان بومی را برای تولید یک اثر نمایشی، را بر عهده داشتند.



نوشیر که اظهار امیدواری کرد تا سال آینده «فاتحان آسمان» با حمایت سازمان‌های دیگر هر چه پرطمطراق‌‌تر برگزار شود، درباره چرایی وجود نگاه مناسبتی و مقطعی به برگزاری این برنامه تئاتری، تأکید کرد: ما طرح «فاتحان آسمان» را به سازمان‌های مختلف و همچنین ستاد «راهیمان نور» ارائه دادیم. البته دوست دارم که این فعالیت گسترده‌ شود اما این نوع کار مقطعی است و در زمان برگزاری کاروان راهیان نور اجرا می‌شود.



مسئول سابق تئاتر خیابانی اداره‌کل هنرهای نمایشی ادامه داد: البته ما از همه سازمان‌هایی که با تخصیص بخشی از اعتبارات خود به حمایت از هنرمندان برای رسیدن به اهداف سازمانی‌شان از طریق فعالیت‌های هنری اقدام می‌کنند، استقبال می‌کنیم.



وی در پایان تصریح کرد: برای مستمر شدن اجراهای نمایشی در شهرهای مختلف کشور باید این اراده در مسئولان و سازمان‌های مختلف وجود داشته باشد که بخشی از بودجه خود را روی فعالیت‌های تئاتری و هنر متمرکز کنند.