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۱۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۵:۱۴

در قالب طرح نور باران

۱۳۰۰ جلد قرآن کریم به خانه های قرآن استان یزد اهدا شد

۱۳۰۰ جلد قرآن کریم به خانه های قرآن استان یزد اهدا شد

یزدـ مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: سال گذشته بیش از هزار و ۳۰۰ جلد قرآن در قالب طرح نور باران بین موسسات قرآنی، خانه های قرآن و جلسات دائمی آموزش قرآن استان یزد توزیع شد.

حجت الاسلام علیمحمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح نور باران همزمان با سراسر کشور در استان یزد اظهار داشت: طرح نور باران با همکاری مردم نیکوکار و قرآنی و در راستای چاپ و توزیع رایگان قرآن کریم انجام می شود.

وی افزود: در سال گذشته و در قالب طرح نور باران، بیش از هزار و ۳۰۰ جلد قرآن کریم چاپ و در بین موسسات قرآنی، خانه های قرآن و جلسات دائمی آموزش قرآن استان توزیع شد.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد اظهار داشت: توزیع قرآن های چاپ شده با محوریت مناطق محروم صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه طرح نورباران در دو شیوه متفاوت برگزار می شود، افزود: در شیوه اول مردم می توانند برای چاپ و توزیع هر جلد قرآن کریم مبلغ  ۱۰۰ هزار ریال را به شماره حساب ۸۸۸۸۸ و یا شماره ۰۱۰۸۳۶۲۹۶۱۰ نزد بانک ملی ایران به نام خیرین قرآنی واریز کنند.

رضایی گفت: در شیوه دوم نیز مردم می توانند با اهدای قرآن های نو و بلا استفاده در منازل به کلیه دفاتر تبلیغات اسلامی و موسسات قرآنی سراسر استان در این طرح شرکت کنند.

کد مطلب 2526389

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