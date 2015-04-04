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۱۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۵:۲۹

روحانی نژاد خبر داد:

۳۳ تن فرآورده های خام دامی در خراسان رضوی کشف و معدوم شد

۳۳ تن فرآورده های خام دامی در خراسان رضوی کشف و معدوم شد

مشهد- مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: از آغاز اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی نوروزی در استان از اسفندماه سال گذشته تا ۱۳ فروردین ماه سال جاری ۳۳ تن فرآورده خام دامی غیر قابل مصرف کشف و معدوم شد.

مجید روحانی نژاد در گفتگو با مهر بیان کرد: از آغاز اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی نوروزی توسط این سازمان از ۲۵ اسفندماه سال گذشته تا ۱۳ فروردین ماه  بر کشتار ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه طیور نظارت شرعی و بهداشتی صورت گرفته است.

وی بیان کرد: در این مدت بیش از ۶ هزار تن گوشت مرغ سالم و تحت نظارت این سازمان به بازار عرضه و در اختیار زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی قرار داده شد.

وی رقم کشتار دام در کشتارگاه های دام استان را نیز طی مدت یادشده ۷۴ هزار و ۸۴۲ راس دام سبک و سنگین عنوان کرد و ادامه داد: از این میزان دام کشتارشده بیش از  ۲ هزار و ۶۰۰ تن گوشت قرمز تهیه و روانه بازار مصرف شده و از ورود ۶ تن از فرآورده های این واحدها که قابلیت مصرف انسانی را نداشته و غیربهداشتی تشخیص داده شده جلوگیری شده است.

وی همچنین میزان طیور غیر قابل مصرف و ضبط شده در کشتارگاه های طیور استان را نیز بیش از ۲۱ هزار قطعه به وزن ۲۷ تن  اعلام کرد.

 دکتر روحانی نژاد با توجه به خطر انتقال بیماری‌های مختلف در اثر عرضه غیر بهداشتی فرآورده‌های خام دامی توسط دستفروشان و بدون هویت نیز گفت: در این راستا با تمامی افرادی كه اقدام به فروش مواد غذایی در حاشیه جاده‌ها، سطح شهر مشهد و به ویژه اطراف حرم مطهر مبادرت می ورزیدند به طور جدی برخورد شده است.

کد مطلب 2526394

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