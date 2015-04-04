کادر فنی تیم های ملی کاراته معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل سايت فدراسيون كاراته، پس از اعلام اسامي مربيان از سوي سرمربيان تيم هاي ملي رده هاي سني بزرگسالان و نوجوانان، جوانان و اميد(زير 21 سال) به محمد آرين خو مدير فني تيم هاي ملي و با موافقت عليرضا سمندر رئيس فدراسيون كاراته مربيان رده هاي سني مختلف مشخص شدند.

بر اين اساس در بخش مردان و رده سني بزرگسالان که عليرضا سليماني به عنوان سرمربي حضور دارد حسن شاطر زاده ، نادر جودت و تورج ساساني به عنوان مربي در كنار وي خواهند بود. در همین رده سنی و بخش بانوان فريبا بداغي، ليلا حكيمي ومژگان قرباني به عنوان مربي در کنار

زيبا سليماني عنوان سرمربي فعالیت خواهند کرد.

علي عسگري، قسمت آسيابري، حسن روحاني، مجيد عبدالحسيني، حميد سليمي در رده سني نوجوانان، جوانان و زير 21 سال پسران در کادر فنی فعالیت خواهندو. در این بخش محمد رضا عبدالمحمدي سرمربی می باشد. در بخش دختران هم که ليلا بهرامي سرمربي است فاطمه قاسمي و نگار حسيني در کادر فنی حضور خواهند داشت.

ضمن اینکه مجيد محمد دزاشيبي به عنوان دستيار مدير تيم هاي ملي و مسئول هماهنگي سازمان تيم هاي ملي معرفي شده است.