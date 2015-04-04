مشهد میزبان نمایش «کبوتری ناگهان» می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش کبوتری ناگهان با بازی الهه پژوهی، سمیه قائمی، پرستش سلطانی، مهری شمس، پروا محزون و زهره بهادری شانزدهم فروردین نخستین اکران خود در سال جدید را با حضور خبرنگاران، کارگردان و بازیگران این نمایش برگزار خواهد کرد.

این نمایش از فردا تا چهارم اردیبهشت ماه سال جاری ساعت۲۰ در سالن اصلی تئاتر شهر مشهد واقع در بوستان ملت به روی صحنه می رود.

این نمایش به عنوان برگزیده هیئت داوران جشنواره استانی گناباد مقام سوم کارگردانی، بازیگری اول و دوم زن و طراحی لباس و نور و بهترین بازیگر زن از نگاه منتقدان را در کارنامه خود دارد.

این نمایش نگاهی به نخستین جنبش های زنانه ایران در عصر قجر و دوران مشروطه دارد.

تالار تاتر اصلی شهر در مجموعه فرهنگی و هنری امام رضا (ع) واقع در بوستان ملت قرار دارد و تا ۴ اردیبهشت ماه سال جاری پذیرای تماشاچیان علاقمند به این نمایش است.