برنامه های گرامیداشت هفته زن در شهرستان های استان تهران اعلام شد

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و هفته زن اظهار داشت: میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) به عنوان روز زن نامگذاری شده و این زمان بهترین فرصت برای انتقال مفاهیم ناب اسلامی به نسل جوان و نوجوان کشور بویژه دختران است.

رئیس ستاد هماهنگی هفته زن شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران افزود: امروز دشمن با استفاده از امواج ماهواره و رسانه های ارتباط جمعی و فضای مجازی تلاش دارد که زنان و دختران ایرانی را از مکتب حضرت زهرا دور کرده و به جای بهره گیری آینده سازان کشور از الگوهای ناب اسلامی از الگوهای مبتذل غربی پیروی کنند.

گرامیداشت هفته زن وظیفه یک ارگان و نهاد خاص نیست

وی با اشاره به این نکته که زندگی و سیره حضرت زهرا(س) بهترین الگو برای دختران و جوانان ایران است ادامه داد: یک پیرو مکتب اهل بیت بویژه دختر و زن مسلمان ایرانی باید در زندگی و سیره حضرت زهرا(س) مطالعه کرده و ویژگی های برجسته اجتماعی، سیاسی، خانوادگی و تربیتی این بانوی بافضیلت را در زندگی خود پیاده سازد.

محمودی با تأکید بر استفاده بهینه و صحیح از میلاد باسعادت حضرت زهرا(س) برای گسترش مفاهیم ناب اسلامی اضافه کرد: میلاد بی بی دو عالم حضرت فاطمه بهترین زمان برای گسترش معارف تربیتی و اخلاقی در سطح جامعه است و باید همه مسئولان و متولیان امر در این زمینه به وظیفه خود عمل کنند.

هفته زن بهترین فرصت برای آشنایی نسل جوان با مکتب اهل بیت است

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران گرامیداشت هفته زن را وظیفه یک ارگان و یا نهاد خاص ندانست و گفت: گرامیداشت هفته زن وظیفه یک نهاد و ارگان خاص نیست بلکه همه متولیان فرهنگی، معلمان، اساتید دانشگاه، خانواده ها و اقشار دیگر باید نسبت به پاسداشت این روز تلاش لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به برگزاری برنامه های متعدد فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، تربیتی و بصیرتی در هفته زن در سطح شهرستان های استان تهران یادآور شد: ستادهای گرامیداشت هفته زن در سطح شهرستان های استان تهران تشکیل و برنامه های متعددی برای پاسداشت میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) در نظر گرفته شده است.

رئیس ستاد هماهنگی هفته زن شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران ادامه داد: تبلیغات محیطی و فضاسازی مناسب شهری همزمان با هفته زن در سطح شهرستان های استان تهران، برگزاری نشست های تبیینی و بصیرتی با دختران دانش آموز و دانشجو، نمایشگاه نقش زن در اقتصاد مقاومتی، برگزاری گفتمان دینی، دیدار با خانواده‌های شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی و برگزاری مسابقه کتابخوانی از جمله برنامه های درنظر گرفته شده در این هفته است.