ایران و فرانسه در زمینه معماری خشتی همکاری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تفاهمنامه ای که در این زمینه بین سید محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و تیری ژوفروا رئیس مرکز بین المللی سازه های خشتی مدرسه ملی معماری گرونوبل فرانسه به امضا رسید دو طرف در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فنی با یکدیگر همکاری می کنند.

دو طرف همچنین نسبت به تبادل تجربیات حفاظت و نگهداری در زمینه مصالح گلین با برگزاری نشست های مشترک و کنفرانس های علمی تخصصی در ایران و فرانسه اقدام خواهند کرد.

استحکام بخشی معماری خشتی و بهینه سازی مصالح گلین و مطالعات مردم شناختی و باستان شناسی مرتبط با معماری خشتی از دیگر موضوعاتی است که دو مرکز در مورد همکاری در مورد آنها به تفاهم رسیدند.

همچنین دو طرف نسبت به برگزاری و تشکیل کلاس ها، دوره ها و کارگاه های آموزشی شیوه های حفاظت از میراث گلین به ویژه در محوطه های خشتی با هدف ارتقای کیفیت حفاظت از مصالح خشت و گلی اقدام می کنند.

تبادل اسناد علمی – پژوهشی و دانشگاهی و دیگر اطلاعات مورد نیاز برای انجام برنامه های پژوهشی از دیگر مواردی است که هر دو طرف در مورد آن اقدام خواهند کرد. بر اساس این تفاهمنامه فعالیت های تحقیقاتی و اجرایی مشترک برای توسعه فنی بهره برداری از مصالح گلین در معماری نوین ایران از مواردی است که دو طرف درانجام آن همکاری می کنند.

دو طرف همچنین در طرح های مشترک پژوهشی در زمینه های مرتبط با خشت و بافت های گلی در ایران اعم از ویژگی ها، شیوه های کاربرد و شیوه های نوین حفاظت و نگهداری همکاری خواهند کرد.

چاپ کتاب ها و مقالات علمی در موضوع های تفاهمنامه نیز از مواردی است که بر اساس این تفاهمنامه انجام می گیرد. تبادل پژوهشگر و کار آموز تجربی با هدف آموزش و ارتقای دانش حفاظت از میراث گلین از دیگر مواردی است که دو طرف در مورد آن به تفاهم رسیدند.

راه اندازی مرکز بین المللی پژوهشی و حفاظت از مصالح خشت و گلی در ایران و تأمین تجهیزات فنی مورد نیاز پژوهشگاه در راستای ارتقای سطح آموزش، پژوهش و اجرای طرح های مشترک از دیگر مواردی است که براساس این تفاهم نامه دو طرف در مورد آن ها همکاری خواهند کرد.

