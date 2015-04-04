هدف حملات به نیروهای مردمی کم رنگ جلوه دادن پیروزی های آنهاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، احمد الاسدی سخنگوی نیروهای مردمی گفت: برای پاکسازی تکریت خون های گرانبهایی داده شده است اما طی دو روز گذشته با هجمه شدیدی از سوی افرادی که شهر و دیار برای آنها مفهومی ندارد روبرو بوده ایم. آنها به جای اینکه از کشتارهای داعش و جنایت این گروهک سخن بگویند نوک پیکان را به سوی نیروهای مردمی گرفته اند تا پیروزی های آنها را تحت الشعاع قرار دهند.

وی افزود: اتهامات مطرح شده علیه نیروهای مردمی درباره سوزاندن و تخریب و غارت از سویی برخی، به سناریوی شناخته شده نزد ملت عراق تبدیل شده است.

الاسدی تاکید کرد: تکریت از روز گذشته تحویل دستگاههای امنیتی و پلیس محلی داده شده است و محمد الغبان وزیر کشور و عبدالوهاب الساعدی فرمانده عملیات صلاح الدین بر روند حفظ اراضی آزاد شده و نیز ورودی و خروجی های تکریت نظارت کنند.