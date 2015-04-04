کاهش ۳۲ درصدی پرونده های تعزیراتی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مژدهی در نشستی با کارمندان ستادی این سازمان ضمن تبریک سال جدید گفت: قطعا دولت و ملت، همدلی و همزبانی عنوانی است که رهبری برای این سال انتخاب کرده اند و هرچه نزدیکی بین قلوب ملت و دولت ایجاد شود قطعا تلاش در جنبه های مختلف بیشتر خواهد شد.

وی افزود: در سالی که گذشت علیرغم کاستی ها همکاران تلاش های خوبی انجام دادند مثلا در مورد طرح نوروزی در دید و بازدید های عید خیلی از مردم و مسئولان تشکر می کنند و البته توصیه هایی هم دارند

مژدهی با اشاره به اینکه در سال گذشته پرونده های وارده صنفی با کاهش ۳۲ درصدی روبه رو بوده است، گفت: همکاران ما باید با برنامه ریزی و سازماندهی نظارت بیشتری داشته باشند تا در پایان سال شاهد حضور پررنگی از سازمان تعزیرات حکومتی همچون ایام نوروز باشیم و امیدواریم فضای بازار فضای بی دغدغه ای با تخلفات کم تر باشد و قیمت ها هم قیمت هایی باشد که مردم از رفاه نسبی برخوردار باشند.

وی در پایان گفت: همکارانی که در ایام نوروز فعالیت داشتند، قطعا خسته شده اند و از عزیزان خود در ایام نوروز دور بوده اند اما مطمئنم که رضایت مردم و مسئولین در حد نسبی باعث خوشحالی آنهاست و آثار کسالت را تن این عزیران به در می برد.

همچنین در پایان این دیدار سالن ورزشی سازمان تعزیرات حکومتی که به وسایل جدید ورزشی تجهیز شده است توسط دکتر مژدهی پور افتتاح شد.