به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای صبای قم و سپاهان اصفهان عصر امروز شنبه در چارچوب هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه یادگار امام (ره) به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم صبای قم با دو گل برابر حریف خود به پیروزی رسید. هادی شکوری (۶۰) و جلالالدین علی محمدی (۹۴) زننده گلهای تیم صبا بودند. سپاهان با این باخت ۴۱ امتیازی باقی ماند و نتوانست فاصله خود را با صدر جدول کاهش دهد.
در دیگر بازی امروز تیم ذوبآهن اصفهان میزبان گسترش فولاد تبریز بود که جدال این دو تیم در پایان بدون اینکه توپی از خط دروازهها عبور کند بدون گل خاتمه یافت.
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