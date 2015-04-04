به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعد از ظهر شنبه در جمع بازاریان استان بوشهر ضمن تبریک به مناسبت سال نو اظهار داشت: فعالان عرصه بازار نقش بسیار مهمی در عرصه اقتصادی دارند و مردم نیز ارتباط مستقیمی با این قشر دارند.

وی با تاکید بر لزوم توسعه مناطق بازار بوشهر، اضافه کرد: بخشی از بازار بوشهر در بخش قدیم بوشهر واقع است که بخشی از آن فرسوده است و باید برای توسعه این مناطق تلاش شود و شاهد بهبود ظاهری نمای بازار بوشهر باشیم.

استاندار بوشهر خواستار همکاری بازاریان در بهبود وضعیت ظاهری بازار بوشهر شد و ادامه داد: اجرای این تغییرات در بهبود فعالیت بازاریان نیز نقشی بسیار مهم خواهد داشت.

بازاریان بیشترین بهره را در طرح منطقه آزاد بوشهر خواهند برد

وی با بیان اینکه بازاریان بیشترین بهره را در طرح جامع منطقه آزاد بوشهر خواهند برد، افزود: منطقه آزاد تجاری بوشهر با فاصله کمی از مرکز استان ایجاد می‌شود و در تحولات اقتصادی بازار بوشهر نقش بسیار مهمی خواهد داشت.

سالاری با بیان اینکه منطقه آزاد بوشهر فرصت‌های جدیدی را برای بازاریان بوشهر ایجاد می‌کند، بیان داشت: منطقه آزاد باعث رونق در بازار شده و ظرفیت جدیدی از حیث مبادلات کالا در بازار بوشهر ایجاد می‌کند.

وی از توسعه گردشگری استان بوشهر و نقش آن در تحولات بازار بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: دهکده گردشگری بوشهر در حال حاضر در ۳۰ هکتار در دست اجرا است که مساحت آن در آینده نیز افزایش می‌یابد و باعث افزایش حضور گردشگران در سطح استان می‌شود.