اسکان گردشگران در شهرستان جم ۳۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر شنبه در نشست مسئولان شهرستان جم اظهار داشت: شهرستان جم دارای ظرفیتهای بالایی در بخش گردشگری است و هر ساله شاهد حضور گسترده مسافران نوروزی در این شهرستان هستیم.
وی ادامه داد: امسال تلاش بسیار زیادی را برای امادهسازی شهرستان برای استقبال از مسافران نوروزی داشتیم و شرایط مناسبی برای اسکان گردشگران در سطح شهرستان فراهم شد تا بتوانیم میزبانی مناسب برای مسافران نوروزی باشیم.
فرماندار شهرستان جم اضافه کرد: مسئولان و اعضای کمیتههای ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان جم تلاش بسیار خوبی را برای اسکان مسافران نوروزی داشتند و افزایش چشمگیر مسافران نوروزی را در سطح شهرها و روستاهای شهرستان شاهد بودیم.
اسکان بیش از ۵۲ هزار مسافر نوروزی در جم
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اسکان بیش از ۵۲ هزار مسافر نوروزی در سطح مدارس و کمپهای اسکان و چادرهای مسافرتی در این شهرستان خبر داد و افزود: امسال شاهد افزایش ۳۰ درصدی اسکان مسافران نوروزی در سطح شهرستان هستیم.
نادری بیان داشت: بازدیدهای مستمری را از وضعیت اسکان و خدماتدهی به مسافران نوروزی در شهرستان داشتیم و تلاش کردیم که با رفع مشکلات و نقایص شاهد خدماتدهی مناسب و رضایتمندی مسافران نوروزی باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مذاکرات ایران و کشورهای عضو ۵+۱ اشاره کرد و گفت: دستیابی به تفاهم سیاسی با شش قدرت جهانی و تثبیت اقتدار ایران افتخاری بزرگ برای کشور است که تیم مذاکره ایران تلاش بسیار زیادی را برای دستیابی به این تفاهم داشتند.
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