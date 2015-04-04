به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال ستارگان قطر، امروز شنبه تیم الشحانیه به مصاف تیم لخویا رفت که این بازی در نهایت با نتیجه تساوی ۳ بر ۳ خاتمه یافت. لوچو و خلفان ابراهیم (دو بار) برای الشحانیه گلزنی کردند. مهرداد پولادی در ترکیب اصلی تیم الشحانیه قرار داشت ولی مسعود شجاعی که هفته گذشته در اردوی تیم ملی ایران حضور داشت، در این مسابقه نیمکت نشین بود و با نظر لوکا بوناچیچ، سرمربی الشحانیه از دقیقه ۷۵ وارد زمین شد.

الشحانیه در حالی در این بازی به نتیجه تساوی رسید که تا دقیقه ۹۰ با نتیجه ۳ بر ۲ از حریفش پیش بود.

تیم لخویا یکی از حریفان پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیاست.

همچنین تیم السد یکی از حریفان فولاد خوزستان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا موفق شد برابر تیم الغرافه با نتیجه پر گل ۵ بر یک به برتری برسد.