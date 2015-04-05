وقتی فروش یار مهربان در مازندران سیار می شود/ یک سبد پر از کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، در روزگاری که گذران زندگی سخت شده، هستند بانوانی که با فروش محصولات فرهنگی نظیر کتاب و تامین غذای روح مردم، از این طریق زندگی شرافتمندانه ای دارند.

« مریم- مرادی» بانوی اراکی که حدود یکسالی است در شهرهای غرب مازندران به فروش کتاب مشغول است و برای یک شرکت پخش کتاب در چالوس کار می کند، اوضاع و احوال بازار کتاب را در روزهای تعطیلات نوروزی گرم اعلام کرد.

یک سبد پر از کتاب های مختلف علمی، ادبی، کودک، آشپزخانه، تاریخی همه سهم این بانوی اراکی است که هر روز صبح آن را در بغل می گیرد و بصورت سیار با حضور در مغازه های شهر آن ها را بفروش می رساند.

از بازار فروش کتاب رضایت دارد و می گوید: هنوز هم مردم علاقمند به کتابخوانی و مطالعه هستند و معاشم را با درصدی که از فروش کتاب نصیبم می شود، تامین می کنم.

وی که خود از کتابخوانان حرفه ای است و علاقه وافری به مطالعه دارد، ادامه می دهد: استقبال مردم و بازاریان غرب مازندران به مطالعه خوب است و کمتر روزی پیش می آید که کتابها روی دستم بماند و بفروش نرود.

این بانوی اراکی که مدتهاست به فروش کتاب بصورت سیار می پردازد، افزود: هر روز کتابهای زیادی با خود حمل می کنم تا آن را به فروش برسانم و خوشبختانه درآمدم از این حرفه بد نیست.

وی با بیان اینکه معمولا مشتریانم از همه سن ها و طبقات هستند می گوید: معمولا کتابهای داستانی و رمان بیشترین فروش کتابهایم را تشکیل می دهد و برخی از مردم نیز کتابهای خاصی را سفارش می دهند تا آن را برایشان تهیه کنم.

وی درآمدش را از کتابفروشی روزانه ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان بیان کرد و گفت: این میزان ۲۵ درصد پورسانت فروش کتاب است که عایدم می شود.

وی با اشاره به اینکه کتاب را از شرکت پخش کتابفروش بصورت امانی برای فروش می گیریم بیان داشت: با یک شرکتی در چالوس کار می کنم و کتابهایش را برای فروش در سبدم قرار می دهد و برای فروش به شهرهای غرب استان می رویم.

این بانوی اراکی با اظهار اینکه تجربه فروش کتاب در روستاها را نیز دارم گفت: معمولا بانوان و دانش آموزان بیشتری مشتریانم را تشکیل می دهد که برای آنان کتابهای مورد علاقه شان را تهیه می کنم.

این بانوی فروشنده کتاب با اظهار اینکه چندسالی است که حضور بانوان به عنوان سفیران و فروشندگان کتاب در شهرهای غرب مازندران به چشم می خورد بیان داشت: اکنون نگاهها به این حرفه مطلوب شده است که نشان از ارتقای سطح فرهنگی جامعه دارد.

« مریم» با عنوان اینکه فروش کتاب بصورت سیار در ارتقای فرهنگ مطالعه نیز تاثیرگذار است بیان داشت: بار فرهنگی این شغل زیاد است و آشتی دادن مردم با کتاب از جمله اهداف است.

وی با بیان اینکه کتابهای مورد نیاز از تهران به دفتر شرکتی در چالوس که کتابهایشان را پخش می کنم، ارسال می شود گفت: هر کس سلیقه خاص خود را دارد و کتابهای تاریخی و شعر و ساعری بیشترین مشتریانش دارد.

این بانوی کتابفروش درباره برخورد مردم با شغلش می گوید: برخی ها خوب استقبال می کنند و بعضی از مغازه دارها نیز همان بدو ورود، مانع از حضورم می شوند.

وی با بیان اینکه در شهرهای مختلف بانوان و آقایان کتابفروش بصورت سیار به کتابفروشی می پردازند گفت: کتابهای طب سنتی و تاریخی را بیشتر مطالعه می کنم.

این بانوی کتابفروش، عرضه کتاب در ادارات را از جمله طرح ها بیان کرد و گفت: برخی از همکارانم که با برای شرکت پخش کتاب کار می کنیم، مامور عرضه و فروش کتاب به ادارات هستند و به ادارات ختلف مراجعه می کنند.

برای توسعه فرهنگ مطالعه در مازندران طرح های مختلفی از جمله سفیران کتاب و کتابخانه سبدی در استان اجرا شده است و در این راستا اولین کتابخانه سبدی در مهدکودک نوشهر نیز بهره برداری شده است.

این کتابخانه که با ۴۷۰ جلد کتاب ویژه کودک در یک مهد کودک در نوشهر بهره برداری شد و رئیس اداره بهزیستی نوشهر در حاشیه آئین افتتاح این کتابخانه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین کتابخانه سبدی در مهد کودک دنیای شیرین با ۴۷۰ جلد کتاب ویژه کودک و مربیان مهد کودک به بهره برداری رسیده است.

جواد بسطامی، اجرای طرح کتابخانه سبدی را در ترویج فرهنگ مطالعه بین کودکان و خانواده ها مفید دانست و گفت: كودك بتواند با توجه به علایق شخصی كتاب مورد نظر خود را و به عنوان یک سبد کتاب انتخاب كند و مربیان نیز با توجه به علایق و كتب انتخابی كودكان، كتاب ها را برای بچه ها می خوانند.

در حال حاضر مازندران در حوزه زیر بنای کتابخانه با ۵۰ هزار متر زیر بنا رتبه ۱۰ کشور و با تعداد ۱۰۸ هزار نفر عضو از مجموع جمعیت استان در رتبه هشتم کشور قرار دارد.

عبدالحسین باقری سرپرست کتابخانه های مازندران با اشاره به رتبه ۴۵ مازندران در حوزه فضای کتابخانه ای، یادآور شد: این استان در زمینه تامین منابع و اعضا رتبه ۴۷ و ۲۸ را دارد.

باقری خاطر نشان کرد: سرانه مطالعه استان ۷۶ دقیقه است که به تلاش و فرهنگ سازی بیشتری دراین زمینه نیاز است.

وی در ادامه با اشاره به این که در استان ۵۲ پروژه در دست اجرا وجود دارد افزود: از این تعداد اداره کل کتابخانه ها مجری ۳۲ پروژه است و ۷ پروژه را راه و شهر سازی و ۱۳ پروژه دیگر را بسیج سازندگی استان در دست اجرا دارد.

باقری درباره طرح فروش سیار کتاب عنوان کرد: اجرای اینگونه طرح ها نیز در زمینه ترویج فرهنگ مطالعه تاثیر بسزایی دارد.