به گزارش خبرگزاری مهرف سوشا مکانی در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس درباره نارضایتی‌اش از قرار نگرفتن در ترکیب اصلی و ترک اردوی پرسپولیس قبل از بازی با راه آهن، افزود: می‌خواهم صادقانه بگویم اشتباه کردم و این اشتباه جای هیچ توجیهی ندارد. به همین دلیل از مدیریت باشگاه، آقای نژاد فلاح، سرمربی و اعضای کادر فنی و تمامی پیشکسوتان و هوادارانی که موجب رنجش و ناراحتی آنها شده‌ام عذرخواهی می‌کنم.

وی افزود: بنده در اردوی تیم ملی ۱۰ روز سخت‌ترین تمرینات را انجام داده‌ام و سختی‌های زیادی کشیده‌ام و تلاش کرده‌ام در بهترین فرم آمادگی باشم تا در این شرایط حساس به تیم محبوبم کمک کنم. ما با وجود اینکه ساعت ۸:۳۰ به تهران رسیدیم بخاطر انگیزه‌ای که داشتم تلاش کردم زودتر از خیلی‌ها به محل تمرین برسم و پس از بازی با تیم، تمرین کنم و برایم خیلی مهم بود که بهترین عملکرد را داشته باشم تا به عنوان یک ملی پوش در جایگاه خودم به تیم کمک کرده باشم.

مکانی در ادامه گفت: من گلایه‌ای نداشته‌ام که بازی نمی‌کنم اما ته دلم انتظار داشتم مرا کنار بکشند و بگویند به هر دلیلی امروز بازی نمی‌کنی. شاید هم انتظاری که داشتم چندان منطقی نبوده و تاکید می‌کنم که هرگز نمی‌خواهم رفتار اشتباهی که داشته‌ام را توجیه کنم اما حقیقتا می‌گویم ناراحتی‌ام بخاطر انگیزه‌ای بود که داشتم. حالا هم بخاطر رفتارم و هر حرفی که زده‌ام عذرخواهی می‌کنم و مشکلی به هیچ عنوان از بابت عذرخواهی کردن ندارم. من تیمم را دوست دارم و همیشه به سرمربی تیم و بزرگترهایم احترام می‌گذارم و بدون هیچ پرده‌پوشی و به صراحت باز هم می‌گویم کارم درست نبوده، اشتباه کردم و عذرخواهی می‌کنم. وظیفه خودم می‌دانم قبل از هر تصمیم که اعلام شود از مدیریت محترم باشگاه، آقای درخشان و دستیارانشان عذرخواهی کنم و بگویم هر تصمیمی که بگیرند می‌پذیرم و تابع آن هستم اما قلبا دوست دارم شرایطی فراهم شود که بتوانم جبران کنم و به تیمم کمک کنم.

دروازه بان پرسپولیس تصریح کرد: شاید برخی بخواهند حرفم را نپذیرند و بگویند از روی مصلحت چنین حرف‌هایی می‌زند اما باور کنید ساعتی پس از آن حرکت اشتباهم دعا دعا می‌کردم تیمم نتیجه بگیرد و شرایط در جدول رده بندی لیگ کمی بهتر شود. حالا هم بی‌صبرانه منتظرم تصمیمی گرفته شود و تاکید می‌کنم تمام و کمال تابع تصمیم باشگاه و سرمربی تیم، آقای درخشان هستم. البته امیدوارم شرایطی فراهم شود که در بازی‌های باقیمانده بتوانم به تیم کمک کنم.

وی درباره اظهارنظرهای مربیان و پیشکسوتان پرسپولیس درباره این اتفاق گفت: هر کس به عنوان بزرگتر، مربیان و مقام مسوولی در باشگاه هر اظهارنظری که کرده برایم قابل پذیرش است و چون احترام خاصی برای مربیان و بزرگترهایم قائل هستم با کمال میل می‌پذیرم و موضع خاصی در قبال هیچ یک از مصاحبه‌های متعدد مربیان و پیشکسوتان ندارم.

مکانی یادآور شد: جا دارد از آقای خوردبین که احترام خاصی برای ایشان قائل هستم نیز عذرخواهی کنم. واقعا شرمنده آقای خوردبین هستم که موجب ناراحتی ایشان، مربیانم و تمامی بزرگترهای پرسپولیس شده‌ام. هیچ وقت پشت سر مربی‌ام حرف نمی‌زنم و اینطور نیستم که وقتی بازی نمی‌کنم به دروغ دست و پایم را بگیرم و یا خودم را به سرماخوردگی و بیماری بزنم تا نیمکت نشینی‌ام را توجیه کنم. آدمی نیستم پشت سر مربیانم خدایی ناکرده بد و بیراه بگویم و جلویشان قربان صدقه بروم. حتی در کوچه و خیابان در مواجه با مردمی که سلیقه‌های مختلفی دارند و از نتایج ناراحت هستند در قبال اظهارنظرهای منفی درباره مربیانم موضع می‌گیرم و اجازه نمی‌دهم کسی مقابل من از مربیانم انتقاد کند و به من انرژی منفی بدهد. خدا را شکر همیشه نان صداقتم را خورده‌ام اما برخی‌ها در مقاطع مختلف از صداقتم طوری برداشت کرده‌اند که من را بکوبند.

وی افزود: اشتباه کرده‌ام و این اشتباه جای هیچ توجیهی ندارد و نه یکبار بلکه اگر لازم باشد ده بار و صد بار بخاطر این بی‌احترامی که به تصمیم بزرگترهایم گرفته‌ام عذرخواهی می‌کنم و شهامت آن را هم دارم که در هر جا که لازم باشد عذرخواهی کنم.

دروازه بان پرسپولیس در پایان گفت: جا دارد از هواداران پرسپولیس که همواره لطف و محبت‌شان را از من دریغ نکرده‌اند بخاطر این اشتباهم که حاشیه‌هایی را بوجود آورده صمیمانه عذرخواهی کنم و امیدوارم هواداران مرا ببخشند و بخاطر این اشتباهم گذشت کرده و من را ببخشند. شرمنده آقای نژاد فلاح هستم که شبانه روز تلاش می‌کند و تابع هر گونه تصمیمی از سوی باشگاه، سرمربی و اعضای کادر فنی و سرپرست دلسوز تیم هستم و باید تاکید کنم که هیچ گاه به خودم اجازه نمی‌دهم که درباره همبازیانم صحبت کنم و امیدوارم که شرایط فراهم شود تا بتوانم در ادامه بازی‌های لیگ به تیم محبوبم کمک کنم و این اشتباهم را با ارائه بهترین بازی‌ها جبران نمایم.