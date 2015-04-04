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۱۵ فروردین ۱۳۹۴، ۲۳:۵۹

هفته سی و یکم لیگ برتر انگلیس؛

چلسی به سختی از سد استوک سیتی گذشت

چلسی به سختی از سد استوک سیتی گذشت

صدرنشین رقابتهای لیگ برتر فوتبال انگلیس به سختی از سد استوک سیتی گذشت تا جایگاه خود را در جدول رده بندی مستحکم تر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال چلسی که از نتایج دیگر رقبای خود در هفته سی و یک لیگ برتر انگلیس آگاهی داشت با انگیزه‌های فراوانی برابر استوک سیتی به میدان رفت اما به سختی برتری ۲ بر یک را رقم زد تا جایگاه خود را در صدر جدول رده‌‌بندی تثبیت کند.

ادن هازارد در دقیقه ۳۹ از روی نقطه پنالتی چلسی را پیش انداخت اما در دقیقه ۴۳ چارلی آدام از میانه میدان دروازه چلسی را گشود تا کار به تساوی کشیده شود. در نیمه دوم لوایک رمی (۶۲) برای آبی پوشان لندنی گلزنی کرد تا این تیم در شبی سخت به ۳ امتیاز ارزشمند دست یابد.

چلسی با این برد ۷۰ امتیازی شد و با یک بازی کمتر نسبت به آرسنال و ۷ امتیاز بیشتر نسبت به این تیم در صدر جدول جایگاه خود را تثبیت کرد.

کد مطلب 2526531

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