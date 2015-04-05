مراسم سالروز شهادت امامزاده جعفر پیشوا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه و همزمان با پانزدهم جمادی الثانی، مراسم سالروز شهادت امامزاده جعفر بن موسی الکاظم(ع) با حضور مسئولان و مدیران اجرایی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و مردم متدین و انقلابی شهرستان پیشوا در آستان مقدس این امامزاده واجب التعظیم برگزار شد.

برنامه های ویژه ای نیز از سوی معاونت فرهنگی امامزاده شاخص استان تهران در سال ۹۳ به همین مناسبت تدارک دیده شده و مردم متدین شهرستان پیشوا در این مراسم ضمن زیارت بارگاه ملکوتی امامزاده جعفر بن موسی الکاظم(ع) در سوگ شهادت این شخصیت برجسته به سر و سینه زده و اشک ماتم ریختند.

در مراسم سالروز شهادت امامزاده جعفر بن موسی الکاظم که همزمان با پانزدهم فروردین ماه برگزار شد حاج علی مهدوی نژاد از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت به نوحه سرایی پرداخته و لحظات پرشوری از عشق و دلداگی مردم به مکتب اهل بیت به نمایش درآمد.

همچنین حجت الاسلام صالحی خوانساری از سخنرانان و خطبای کشوری در این مراسم با برشمردن ویژگی های اخلاقی و معرفتی امامزاده جعفر بن موسی الکاظم(ع) پیشوا اظهار داشت: مردم ایران اسلامی از قدیم الایام نسبت به مقام امامزادگان واجب التعظیم ادای احترام کرده و جایگاه خاص و ویژه ای را برای این شخصیت های بزرگ قائل هستند.

حجت الاسلام مهدی عطائی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره اظهار داشت: مردم شهرستان پیشوا و مناطق مجاور بار دیگر عشق و ارادت خود را به امامزاده جعفر بن موسی الکاظم(ع) به عنوان امامزاده شاخص سال ۹۲۳ استان تهران نشان دادند و اهمیت این امامزاده واجب التعظیم را به عنوان قطب فرهنگی، اجتماعی و مذهبی شهرستان پیشوا یادآور شدند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی پیشوا افزود: برنامه های سالروز شهادت امامزاده موسی بن جعفر(ع) با هدف شناسایی ویژگی های شخصیتی و معرفتی این امامزاده به اقشار مختلف بویژه نسل جوان برنامه ریزی شده است.

گفتنی است امامزاده جعفر از فرزندان حضرت موسی بن جعفر(ع) است که در قریه خوار در اطراف مدینه منوره زندگی می کردند و جمعی از آن قریه تصمیم گرفتند به خدمت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در مرو مشرف شوند که امامزاده جعفر را به سرپرستی خودشان انتخاب کردند، زمانیکه به ایران آمدند، مأمون حضرت رضا (ع) را شهید کرده بود و مأموران مأمون، با این گروه در اطراف ساوه جنگیدند و عده ای از این جمع در آن درگیری شهید شدند.