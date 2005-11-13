هفتمين جشنواره داستان نويسان غرب كشور برگزار مي شود

به گزارش مهر ، به گفته حاجي محمدي دبير جشنواره ، با اشاره به اينكه جشنواره امسال در دو بخش فارسي و كردي برگزار مي شود كل آثار ارسالي به دبيرخانه جشنواره 392 اثر بوده كه از اين تعداد 285 داستان فارسي ، 58 استان كردي ، 43 داستان كودك و 6 مقاله مي باشد.

وي افزود: دبيرخانه جشنواره بعد از بازخواني آثار ارسالي ، 24 اثر فارسي و كردي را براي شركت در بخش مسابقه و براي حضور در بخش جنبي 13 اثر فارسي و 13 اثر كري را انتخاب و معرفي كرد.

دبير جشنواره ترويج و اعتلاي داستان نويسي و تبديل شدن آن به بخشي از نيازمنديهاي جامعه امروز را از جمله اهداف جشنواره هفتم دانست و افزود: اين جشنواره ضمن فراهم نمودن موقعيتي مناسب براي آشنايي ، تبادل نظر و بيان انديشه هاي نويسندگان با يكديگر و اساتيد و نخبگان داستان نويس ، بستر مناسبي را براي معرفي داستانهاي به چاپ نرسيده از نويسندگان منطقه غرب كشور ايجاد مي كند.

حاجي محمدي درادامه به رشد قابل ملاحظه سطح كيفي اثار نسبت به سالهاي گذشته اشاره كرد و گفت: از نظر كمي با اضافه نمودن بخش جنبي كودكان جشنواره وسعت خود را در حوزه استان افزايش داده است و در حوزه جغرافيايي نيز به تعداد بيشتري از استانها فراخوان جشنواره ارسال شده است ، به طوري كه امسال داستان نويساني از 17 استان كشور در اين جشنواره شركت خواهند كرد.

وي تصريح كرد: در بخش جنبي ، اثار نوشته شده با زبانها و گويشهاي غرب كشور در جشنواره پذيرفته شده اند و از 25 اثر راه يافته به بخش مسابقه و جنبي ، 4 اثر از استانهاي فوق موفق به راهيابي در جشنواره شده است.

دبير هفتمين جشنواره داستان نويسان غرب كشور به احتمال حضور برخي از ميهمانان خارجي همچون سالهاي گذشته اشاره كرد و گفت: نشستهاي تخصصي جشنواره با حضور داستان نويسان برجسته از جمله ابوتراب خسروي ، ناهيد توسلي ، فتح الله بي نياز و فرخنده آقايي برگزار خواهد شد و هر روز جلسات نقد و بررسي داستانهاي برتر برقرار خواهد بود.

حاجي محمدي اضافه كرد: در حين جشنواره از بين آثار راه يافته به بخش مسابقه اثرهاي برتر انتخاب و جواز و تنديس جشنواره به آنها اهدا خواهد شد.

در اين جشنواره كه از 25 تا 27 آبانماه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي بانه برگزار مي شود داستان نويساني از استانهاي آذربايجان شرقي و غربي ، اردبيل ، ايلام ، اصفهان ، تهران ، زنجان ، چهارمحال و بختياري ، خوزستان ، كردستان ، كرمانشاه ، گيلان ، فارس، قزوين ، لرستان ، مركزي و همدان حضور خواهند داشت.

گفتني است منتقدين بخش فارسي هلن اوليايي نيا، مهسا محبعلي و رهبر محمودزاده بوده و عبدالخالق يعقوبي ، مراد اعظمي و محمد صالح سورني منتقدين بخش كردي هستند.