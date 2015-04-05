۵ نقطه دیدنی زمین که قبل از نابودی باید آنها را دید

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش پیش رو که توسط نشریه ساینتیفیک امریکن ارایه شده به بررسی دیدنی ترین جاذبه های طبیعی جهان پرداخته شده که شاید بهتر باشد تا پیش از ناپدیدشدن حداقل یک بار هم که شده آنها را از نزدیک دید.

صفحه یخی Ross Ice

این صفحه یخی که در قطب جنوب واقع شده مساحتی به بزرگی ۴۸۷ هزار کیلومتر مربع دارد یعنی خیلی بزرگتر از بسیاری از کشورهای جهان و جالب اینکه حجم عظیمی از آب تازه در دل خود ذخیره دارد. دانشمندان این صفحه یخی را در زمره مستعدترین مناطق یخی جهان یاد می کنند که در معرض ذوب شدن و نابودی کامل قرار دارد. در این خصوص آنها به ذوب شدن صفحه یخی Larsen B در سال ۲۰۰۲ اشاره کرده و حالا فکر می کنند چنین سرنوشتی در انتظار Ross Ice است.

تالاب های Doñana

اروپا از جمله مناطقی در سراسر جهان به شمار می آید که از بابت تداوم گرمایش زمین بیشترین آسیب ها را می بیند و تالاب های دیدنی Doñana از آن جمله محسوب می شوند. این مناطق دیدنی همه ساله پذیرای انبوهی از پرندگان مهاجر هستند. اگر در گذشته همواره نگرانی هایی درباره شکار این پرندگان وجود داشت حالا شکارچیان جای خود را به گرمایش زمین داده اند و جالب اینکه در هر دو مورد رد پای انسان دیده می شود. به جز گرمایش زمین، کاهش سطح آبهای زیرزمینی که ناشی از توسعه بی برنامه کشاورزی در این مناطق شده عرصه را بر پرندگان مهاجر تنگ تر از هر زمان دیگری کرده است.

برف های کلیمانجارو

بدون شک آفریقا بدون برف های کلیمانجارو همچون انگشتر بدون نگینی خواهد بود که ارزشی ندارد. قله کلیمانجارو گرچه به عنوان یکی از بزرگترین کوههای آتشفشانی جهان یاد می شود اما نکته جالب این است که همواره نوک آن پوشیده از برف است و این بر جذابیت آن می افزاید. اما همچون بسیاری از قلل مشابه در گوشه و کنار جهان، از پرو گرفته تا نیوزلند، برف های کلیمانجارو هم در حال ذوب شدن هستند.

صخره های مرجانی The Great Barrier Reef

از این توده های مرجانی به عنوان بزرگترین صخره های زنده جهان یاد می شود که در نواری به درازای ۲۶۰۰ کیلومتر کشیده شده است. آما حتی صخره های زنده زمین نیز از گرمایش زمین مصون نمانده اند. همزمان با ادامه این فرآیند، اقیانوسها هم به تدریج در حال اسیدی شدن هستند. در کنار این فرآیند به آلودگی های اقیانوسی که توسط بشر ایجاد می شود نیز باید اشاره کرد. بدین ترتیب اکوسیستم صخره های مرجانی به سرعت در حال دگرگونی و نابودی است. خبر نگران کننده این است که تقریبا نیمی از صخره های مرجانی جهان از بین رفته است.

قطب شمال

به همین راحتی و البته در اوج نگرانی باید گفت قطب شمال زمین در حال نابودی است. مشاهده حفره های مرموز در منطقه سیبری، درختان فروافتاده بر روی زمین در آلاسکا و گازهای در حال اشتعال بر فراز دریاچه های کانادا همگی نشان از بروز اتفاقاتی نگران کننده در قطب شمال زمین دارد. از قطب شمال زمین به عنوان سیستم تهویه مطبوع سیاره خاکی یاد می شود اما این سیستم عظیم این روزها به دلیل ادامه گرمایش زمین حال و روز خوشی ندارد. دانشمندان هشدار می دهند در چند دهه آینده و اگر این روند به همین ترتیب ادامه داشته باشد یخهای قطبی در تابستان و خرس های سر حال قطبی را تنها باید در فیلم های قدیمی مشاهده کرد.