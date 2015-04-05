استقرار اغلب مسافران نوروزی در منازل استیجاری اصفهان

محسن رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به ترتیب منازل استیجاری، مدارس، خوابگاه ها ، فرهنگسراها، هتل ها و میهمان پذیرها و در آخر کمپ های باغ فدک بیشترین مسافران نوروزی را در خود جای دادند.

وی بیان داشت: در طول نوروز ۵۸۵ هزار و ۳۸۴ نفر در منازل استیجاری و ۵۴۴ هزار و ۵۱۷ نفر در مدارس اسکان داده شدند.

جانشین رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان تصریح کرد: ۱۴ هزار و ۳۶۷ نفر در خوابگاه ها، ۴ هزار و ۴۱۰ نفر در فرهنگسراها ، ۲۰۳ هزار و۵۰۰ نفر در هتل ها و میهمان پذیرها و ۶۶ هزار و ۲۴۰ نفر در کمپ مسافرتی باغ فدک اسکان یافتند.

وی با اشاره به این که سال گذشته ۱۰۸ هزار نفر در باغ فدک اسکان یافتند، افزود: با اجرای سیاست هدایت و تشویق مسافران به سمت مکان های مسقف، سرپوشیده و مناسب تر استقرار مسافر در باغ فدک در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته است.

رنجبر بیان داشت: امسال خدمات امنیتی و ایمنی بهتری به مسافران نوروزی ارائه شد به طوری که آمار حوادث به صورت چشمگیر کاهش یافت و حتی شاهد ترافیک روان تر در سطح شهر بودیم.

وی با بیان اینکه میزان مسافران نوروزی در فعالیت ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشت، افزود: البته تعداد قابل توجهی از مسافران نوروزی امسال در منازل اقوام و آشنایان خود استقرار یافتند که با احتساب این آمار میزان گردشگران امسال حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.

جانشین رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان با اشاره به این که این ستاد برای نوروز امسال ظرفیت اسکان ۱۸۰ هزار نفر را پیش بینی کرده بود، گفت: حدود ۴۷ درصد از ظرفیت این ستاد در این مدت تکمیل شد که این مهم نشان دهنده پتانسیل ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان برای اسکان مسافران و گردشگران است.