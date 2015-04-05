۱۵۰هزار نفر از یادمان شهدای کرمانشاه در نوروز بازدید کردند

علی یوسفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آمار بازدید کنندگان از مناطق عملیاتی استان کرمانشاه طی نوروز ۹۴ گفت: روزانه ۱۰ هزار نفر از مناطق عملیاتی استان کرمانشاه بازدید داشته و از ۲۸ اسفند تا ۱۵ فروردین بیش از ۱۵۰ هزار نفر از این مناطق و یادمان‌های شهدای کرمانشاه دیدن کرده‌ اند.

وی، بیشترین زمان بازدیدها را مربوط به دور دوم سفرهای نوروزی دانست.

یوسفی راد تصریح کرد: بیشترین بازدیدها از مناطق عملیاتی کرمانشاه به صورت خانوادگی و با خودروی شخصی بوده است.

بیشترین بازدید از یادمان شهدای مرصاد و قصرشیرین بوده است

معاون اردویی و راهیان نور سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه، یادمان شهدای مرصاد و یادمان شهدای قصرشیرین را پر بازدیدترین یادمانهای استان طی این مدت اعلام کرد.

سرهنگ یوسفی راد از برپایی هفت اردوگاه برای اسکان مسافران و بازدیدکنندگان از مناطق عملیاتی، یادمان و زیارتگاه‌ های استان خبر داد و گفت: از این تعداد پنج اردوگاه در شهرستان کرمانشاه و دو اردوگاه نیز در شهرستان سرپل ذهاب برپا شده است.

وی همچنین از اعزام دو هزار و ۵۰۰ نفر از استان کرمانشاه نیز به مناطق عملیاتی جنوب خبر داد و گفت: کاروان های اعزامی از اقشار مختلف و اغلب از محلات بوده است.

یوسفی راد تصریح کرد: همچنین برخی از هم استانی های ما با خودروی شخصی نیز از این مناطق بازدید کرده و در اردوگاه های راهیان نور کرمانشاه در این مناطق پذیرایی شده اند.