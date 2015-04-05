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۱۶ فروردین ۱۳۹۴، ۹:۵۰

نمایشگاه «بهار» در نگارخانه كمال الملك نیشابور بر پا شد

نمایشگاه «بهار» در نگارخانه كمال الملك نیشابور بر پا شد

مشهد- بانوان هنرمند نیشابوری آثار هنری خود را در قالب نمایشگاهی با عنوان «بهار» در نگارخانه کمال الملک نیشابور به معرض نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه هنری که از صبح امروز تا ۲۲ فروردین پذیرای دوستداران هنر است تعداد ۵۰  اثر ویترای و رنگ روغن در ابعاد ۳۰*۴۰ و ۷۰*۱۰۰توسط بانوان هنرمندنیشابور در معرض دید عموم قرار گرفت.

مسئول نگارخانه کمال الملك اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نیشابور در حاشیه برپایی این نمایشگاه بیان کرد: این نخستین نمایشگاه گروهی بانوان هنرمند نیشابوری از جمله زهرا مهرآبادی، ملیكا توزنده جانی و ناهید فرپور است که به سبك رئالیسم  ارایه شده است.

حمید رضا آتشی هدف از برپایی این نمایشگاه را ترویج هنر در بین جامعه هنری به ویژه بانوان و تشویق این قشر جامعه به منظور مشارکت پذیری در امور اجتماعی و هنری عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه  گروهی بانوان نیشابوری با عنوان «بهار» از امروز تا ۲۲ فروردین از ساعت ۸ الی ۱۲ صبح و ۱۷ الی ۲۰ بعدازظهر در محل نگارخانه كمال الملك اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور پذیرای هنرمندان است.

کد مطلب 2526636

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