راهکارهایی برای ترویج نماز و تلاوت قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر حنیفی، پیشکسوت قرآنی کشور در دیدار نوروزی جامعه قرآنی که عصر روز گذشته ۱۵ فروردین ماه در خبرگزاری ایکنا برگزار شد در سخنانی ضمن قدردانی از برگزاری چنین جلسهای، به بیان برخی پیشنهادات برای بهبود وضعیت فعالیتهای قرآنی در کشور پرداخت و گفت: پیشنهادات بسیار زیادی برای سیراب کردن تشنگان قرآنی کشورمان وجود دارد که در صورت نیاز و درخواست مسئولان ارائه خواهد شد.
وی در ادامه به تحصیل طلاب در حوزههای علمیه اشاره کرد و افزود: زمانی که یک طلبه حوزه علمیه از تحصیل فارغ میشود اگر منابری برای آنها در نظر گرفته شده است، ارائه نشود، تمام زحمات و تلاشهایی که متحمل شده است بینتیجه بوده و به ثمر نخواهد نشست. در زمینه محصلان دانشگاهی نیز وضعیت به این گونه است و اگر یک دانشجوی پزشکی بعد از اتمام تحصیلات نتواند جذب بازار کار شود نیرویش به هدر خواهد رفت.
این پیشکسوت قرآنی کشورمان با بیان اینکه چنین وضعیتی به هیچ وجه شایسته نخواهد بود، اظهار کرد: در بین فعالان قرآنی نیز سالانه تعداد زیادی از قرآنآموزان و نخبگان قرآنی به جامعه تحویل داده میشود، سالانه در کشور صدها مسابقه قرآنی برگزار میشود که خروجی آن نخبگان قرآنی، مرتلان و مؤذنان طراز اولی است که در بستر آن به منصه ظهور میرسند.
حنیفی با تأکید بر اینکه در برخی مسابقات قرآن، استعدادهایی دیده میشود که از صدای بسیار زیبایی برخوردار هستند، بیان کرد: متأسفانه بعد از مسابقات از این افراد استفاده چندانی نمیشود و بعد از مدتی این نخبههای قرآنی به دست فراموشی سپرده میشوند.
وی با طرح این سؤال که چرا نباید زمینه استفاده از این نخبههای قرآنی در جامعه مهیا شود؟ افزود: برای پرورش این نخبههای قرآنی هزینههای بسیار زیادی صورت گرفته است که استفاده نکردن از آنها همراه با زیان و ضرر خواهد بود در حالی از این استعدادها و نخبگان در زمینه تلاوت و اذان در کشور استفاده نمیشود که در مساجد کودکانی که چندان با الفبای اذان آشنا نیستند، به عنوان مؤذن مورد استفاده قرار میگیرند.
این استاد علم قرائت قرآن کریم که در دیدار نوروزی فعالان قرآنی کشور در ایکنا سخن میگفت، یادآور شد: به اعتقاد من در سال جدید باید ترتیبی اتخاذ شود که حداقل ۱۰۰ مسجد در سطح کشور و یا حداقل در سطح تهران در نظر گرفته شود که مؤذنان، مرتلان و قاریان نخبه قرآنی در آن به اجرای برنامه بپردازند.
حنیفی گفت: به اعتقاد من حتی این قاریان برای اجرای اذان و تلاوت قرآن در مساجد میتوانند نوبتبندی شوند تا از همه این ظرفیتها به خوبی استفاده شود. باید در مساجد کشور در زمان اقامه نمازهای یومیه از قاریان و مؤذنان امتحان پس داده و نخبه استفاده شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه میتوان برای این افراد در صورت اجرای اذان و تلاوت قرآن در مساجد حقالزحمهای هم در نظر گرفت، عنوان کرد: با این کار میتوانیم کمک کوچکی در ترویج قرآن و نماز داشته باشیم، امیدواریم در سال جدید این افراد در مناطق مختلف کشور به این کار گمارده شوند.
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