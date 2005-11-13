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۲۲ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۲۴

جهت برگزاري مجمع دوسالانه

فراخوان كانون نمايشنامه نويسان

كانون نمايش نامه نويسان خانه تئاتر جهت برگزاري مجمع دوسالانه فراخوان عمومي داد .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، روابط عمومي خانه تئاتر، از كليه اعضاي پيوسته كانون نمايشنامه نويسان خانه تئاتر دعوت كرد تا تاريخ 16/9/84 روز چهارشنبه، جهت ثبت نام براي نامزدي به منظوردوره جديد انتخابات هيئت مديره و بازرس به روابط عمومي يا دبيرخانه خانه تئاتر مراجعه نمايند.

يادآور مي شود كه روز انتخابات شنبه 19/9/84 در سالن اجتماعات خانه تئاتر برگزار خواهد شد .

خاطرنشان مي شود خانه تئاتر واقع در چهارراه ولي عصر، خيابان برادران مظفر(صباي جنوبي)، نبش كوچه ماه، ساختمان آب، طبقه اول مي باشد و تلفن هاي  تماس  آن 3-66487871 است.

کد مطلب 252666

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