فراخوان كانون نمايشنامه نويسان

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، روابط عمومي خانه تئاتر، از كليه اعضاي پيوسته كانون نمايشنامه نويسان خانه تئاتر دعوت كرد تا تاريخ 16/9/84 روز چهارشنبه، جهت ثبت نام براي نامزدي به منظوردوره جديد انتخابات هيئت مديره و بازرس به روابط عمومي يا دبيرخانه خانه تئاتر مراجعه نمايند.

يادآور مي شود كه روز انتخابات شنبه 19/9/84 در سالن اجتماعات خانه تئاتر برگزار خواهد شد .

خاطرنشان مي شود خانه تئاتر واقع در چهارراه ولي عصر، خيابان برادران مظفر(صباي جنوبي)، نبش كوچه ماه، ساختمان آب، طبقه اول مي باشد و تلفن هاي تماس آن 3-66487871 است.