مرکز غربالگری متکدیان در قم ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اصفهانیان مقدم صبح یکشنبه در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اقدامات شهرداری قم در ایام نوروز ۹۴ اظهار داشت: شهرداری قم در راستای اجرای طرح استقبال از بهار فاطمی با رویکرد خدمات‌رسانی نوروز، از ماه‌ها قبل تلاش در این زمینه را شروع کرده بود.

وی ادامه داد: تلاش کردیم در این مدت میزبانی شهر قم در دیگر مناسبت‌ها و نوروز سال گذشته را بررسی کرده و نواقص را رفع کنیم.

معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم ابراز داشت: استقرار و فعالیت ستادهای هشت گانه‌ خدمات رسانی و اطلاع‌رسانی در سطح مناطق هشت گانه با محوریت حرم مطهر، ورودی‌های شهر و مسجد جمکران اولین قدم در این مسیر بود.

وی افزود: عملکرد شهرداری در این مدت در واقع نمادی از همدلی میان دولت و ملت بود که مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال انتخاب کردند.

اصفهانیان مقدم با اشاره به تقارن ایام نوروز و ایام فاطمیه اظهار داشت: در این مدت تلاش کردیم در راستای اشاعه فرهنگ فاطمی از قم به سایر شهرها تلاش کنیم.

وی ادامه داد: در ارتباط با زیباسازی سطح شهر و مناطق هشت گانه هم اقدماتی صورت گرفت که سفره‌های هفت سین، نصب بنرهای خوشامدگویی، کاشت گل، رنگ‌آمیزی نیوجرسی و ... از جمله این اقدامات بود.

جبران کمبودهای سال‌های گذشته

معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم اضافه کرد: برای پذیرایی شایسته از میهمانان نوروزی و زائران تجهیز و آمادگی تمام بوستان‌های سطح شهر و به ویژه بوستان‌ها ۲۰ گانه را در نظر داشتیم و در این راستا مسائلی مانند آب جوش، روشنایی، سرویس بهداشتی، نماز خانه، پخش اذان، غرفه اقلام مورد نیاز و ... آماده‌سازی شد.

وی با اشاره به آسیب‌شناسی کمبودهای زائران در سال‌های گذشته گفت: هزار و ۱۹۴ سرویس بهداشتی در بوستان‌ها ایجاد شده بود و تعداد حمام‌ها و نمازخانه‌ها در سطح بوستان‌ها افزایش پیدا کرد.

اصفهانیان مقدم با اشاره به اینکه بالای ۶۵ درصد زائران شهر قم در بوستان‌ها و پارک‌ها اسکان داشتند گفت: با ارزیابی‌هایی که انجام شده مردم از تسهیلات بوستان‌ها رضایت ۹۵ درصدی داشتند.

ساماندهی ورودی‌های شهر

وی گفت: در راستای ساماندهی ورودی‌های شهر هم هزار و ۲۰۰ کامیون خاک و نخاله از مبادی ورودی شهر انتقال پیدا کرد.

معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم ادامه داد: افزایش ضریب ایمنی شهر با رویکرد کاهش مصدومین با محوریت سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در ایام نوروز در دستور کار قرار گرفت که در این راستا اکیپ‌های آتش‌نشانی در مبادی ورودی شهر و مراکز تجمع و اسکان شهر مستقر شده‌اند و کاهش محسوسی در آمار سوانح و آسیب‌دیدگی ها شاهد بودیم.

وی یادآور شد: در ایام پایانی سال شاهد افزایش ۲۵ درصدی حجم تولید زباله در شهر بودیم که با آماده‌سازی نیروها و مشارکت دادن مردم، شهر در ایام نوروز پاکیزه بود.

اصفهانیان مقدم با اشاره به نیاز به تامین پارکینگ برای مسافران نوروزی گفت: بیش از ۶ هزار ظرفیت خودرو برای نوروز مهیا شده بود که بر اساس آمار در تعطیلات نوروزی، ۱۳۶ هزار خودرو از این پارکینگ‌ها استفاده کردند.

وی افزود: فعالیت بیش از ۴ هزار و ۸۵۰ خودروی عمومی در راستای خدمت‌رسانی برای حمل و نقل زائران و شهروندان دیگر موضوعی بود که در این مدت از سوی شهرداری مورد توجه قرار گرفت.

رویکرد فرهنگی در بهار فاطمی

معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم با اشاره به رویکرد فرهنگی شهرداری قم در بهار فاطمی اضافه کرد: برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی، اجرای تور قم گردی، توزیع بروشور و توزیع اقلام مورد نیاز برای روز طبیعت‌گردی در مناطق هشت گانه از دیگر اقدامات شهرداری در این مدت بوذ.

وی با اشاره به همکاری میراث فرهنگی در برگزاری تور رایگان قم‌گردی اظهار داشت: سه هزار نفر در تورهای قم‌گردی حضور داشتند و رضایت خوبی از این اقدام حاصل شده است.

اصفهانیان مقدم اضافه کرد: اجرای طرح احسان ماندگار موضوع دیگری بود که مورد توجه قرار گرفت که امسال در این طرح ۱۴۶ قلم از اقلام مازاد نیاز شهروندان جمع‌آوری شد تا بین مستمندان توزیع شود.

وی افزود: همزمان با سال جدید مرکز غربال گری متکدیان را در منطقه ۶ شهری احداث کردیم و اقدامات خوبی در راستای جمع‌آوری متکدیان داشتیم.