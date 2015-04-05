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۱۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۰۵

میرعماد:

توزیع میوه شب عید در استان سمنان ۲۷ درصد افزایش داشت

توزیع میوه شب عید در استان سمنان ۲۷ درصد افزایش داشت

سمنان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: تامین و توزیع میوه شب عید امسال نسبت به سال گذشته حدود ۲۷ درصد افزایش داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، سید حسن میرعماد از افزایش حدود ۲۷ درصدی  تامین و توزیع میوه شب عید در سالجاری نسبت به سال قبل خبر داد.

وی گفت: برای تنظیم بازار میوه شب عید و رفع نگرانی مردم استان بابت تامین میوه، به میزان ۸۵۰ تن پرتقال و ۳۷۹ تن سیب تامین و در سطح استان توزیع شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: حدود ۵۲۰ تن پرتقال  از نوع تامسون و مابقی از رقم والنسیا و سیب هم از دو رقم زرد و قرمز دماوند تامین شده بود.

میرعماد بیان کرد: میوه امسال با قیمت واحد از قرار هر کیلو پرتقال تامسون ۲۹  هزار ریال، پرتقال والنسیا ۳۴ هزار ریال و سیب ۲۷ هزار ریال به دست مصرف کنندگان رسید.

وی یادآورشد: در سال گذشته ۶۴۶ تن پرتقال و ۳۲۴ تن سیب در استان توزیع شده بود که امسال با توجه به نیاز استان و برآورده های انجام شده کارگروه تنظیم بازار نسبت به تامین میوه تا حد پیش بینی شده اقدام شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در خاتمه اضافه کرد: مباشر تامین میوه شب عید سالجاری سازمان تعاون روستایی استان بود و کار توزیع میوه از سوی مباشرین توزیع از جمله سازمان تعاون روستایی استان، اتحادیه شرکت تعاونی روستایی شهرستان ها، میادین میوه و تره بار و صنوف میوه و تره بار از طریق حدود ۱۵۰ غرفه در سطح استان توزیع شد.

کد مطلب 2526709

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