آمادگی بسیج برای همدلی و همکاری با دولت در حل مشکلات مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در تالار گفتگوی شباب (شبکه اطلاع رسانی بسیج) در گفتگوی مستقیم با بسیجیان، ضمن پاسخگویی به درخواست ها و سؤالات آنان به تبیین شعار سال یعنی موضوع «همدلی و همزبانی دولت و مردم» پرداخت.

نقدی در این سخنان اظهار داشت: باز هم آغاز یک سال نو و باز هم جوشش حکمت از چشمه فیاض فاطمی (س) و فرصتی دوباره برای حضور ملت در پای درس فرزند برومند زهرای اطهر (س) موهبتی اختصاصی از جانب خدای متعال برای ملت ایران شاید به پاس ایستادگی واستقامتشان بر راه حق وتحمل ناملایمات وشاید به پاس تقدیم شهدا و جانبازان و شاید پاداش صبر یک ملت در تمام سختی هابرای پیشرفت اسلام.

وی افزود: همه سخنان امام، امام کلامست و شایسته تجلیل و فرمانبری اما آنچه در مواقف خاص مانند جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) یا جوار حرم مطهر امام راحل (ره) یا در اجتماع سالانه بسیجیان و در نامگذاری سال بیان می فرمایند جلوه ای خاص دارد و می توان آنرا درخشش حکمت ولایت دانست. درفلسفه وجه تسمیه امسال به همدلی و همزبانی دولت و ملت می توان کتابی نوشت، کتابی از چالش ها و فرصت های امروز کشور و جهان اسلام و از هوشمندی انتخاب این نام در این کارزار سخن گفت و این را تبیین کرد که چرا التزام به این نام، فرصت های بزرگ امروز ما را به فعلیت می رساند و مهمترین تهدیدها را خنثی می کند، اما نمی خواهم به این موضوع بپردازم و در مورد فلسفه و چرایی این نامگذاری سخن بگویم بلکه می خواهم طبق عادت بسیجی خودمان که بعد از هر کلام تازه از اماممان بدنبال راه کار عملی کردن و پیاده سازی آن می گردیم در این خصوص تکالیف خودمان را احصاء کنم، البته حوادث وشرایط آینده نزدیک نشان خواهد داد که این نامگذاری در اوج تیزبینی و هوشمندی صورت گرفته است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: هرچند ضرورت پایبندی به این شعار و نامگذاری در سال 94 یک اولویت است، اما بدون شک این ضرورت مانند همه شعارهای سال محدود به امسال نمی شود بلکه ضرورتی همیشگی است. شعار امسال تفسیری روزآمد از فرمان امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر و رمز توفیق هر ملت و دولت اسلامی در تمام دوران هاست. اگر سخنرانی اول سال امام خامنه ای را با دقت مرور کنید در توصیه ها به دولت و مردم وجوه اشتراک فراوانی با عهدنامه مالک اشتر(س) آشکارست در همدلی با مردم در اهمیت همدلی و همزبانی دولت وملت در شیوه برخورد با منتقدین و دلسوزان و ... بویژه فرازهای زیبا و خیره کننده آن عهدنامه آنجا که خطاب به حاکم می فرماید: «واشعر قلبک الرحمه للرعیه و المحبه لهم و اللطف بهم» این یعنی از ته دل با مردم همدلی کردن یعنی مطالبه همدلی حداکثری دولت و ملت.

وی ادامه داد: یا جای دیگر می فرماید: «ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق واعمها بالعدل واجمعها لرضا الرعیه فان سخط العامه یجحف برضی الخاصه وان سخط الخاصه یتفر مع رضی العامه» این یعنی مباداهمدلی و همزبانی با مردم را با همدلی و همزبانی با اطرافیان و نزدیکان خودت اشتباه بگیری، مبادا رضایت عموم مردم را فدای رضایت صاحب منصبان وخویش و قوم ها و متنفذین و اطرافیان خودت بکنی امیرالمومنین(ع) می فرماید: اگر دل توده هایمردم را بدست آوردی از مخالفت افراد با نفوذو شخصیت های پر آوازه نترس رضایت عمومی مردم ناراحتی اطرافیان واشراف ومتنفذان را بی اثر می کند.

نقدی تصریح کرد: به خودم و همه مسؤلان توصیه می کنم برای درک بهتر شعار امسال یکبار دیگر فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر را بخوانیم و در آن تعمق کنیم. همانطور که در بیان شیوای ولایت و در پیام نوروزی شنیدیم در این عرصه مردم کارفرما و دولت کارگزار مردم است. مقدمه همدلی دولت با کارفرما یعنی مردم این است که دولت بداند صرف نظر از خواستِ خواص و سران احزاب و جریان‌ها، خواسته توده‌های مردم چیست؟ و مقدمه همدلی مردم با کارگزار خود یعنی دولت این است که با وضوح به مردم گفته شود برای رسیدن به خواسته های قلبی شان چه کمکی باید به دولت بکنند وچه زمینه هایی را باید برای موفقیت کارگزار خود فراهم کنند. این مقدمات یعنی شناخت حرف دل مردم و حرف دل دولت، برای تحقق خواست عمومی که در نظام ما کار دشواری نیست.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار داشت: مردم ایران انقلاب بزرگی به راه انداخته اند که دارد جهان را زیر و رو می کند. در راه این انقلاب و اهداف بلند آن صدها هزار شهید و جانباز تقدیم کرده اند در زیر باران موشک امواج بمب وترور زیر باران و برف درهر سال چند نوبت در راهپیمایی های ده ها میلیونی و انتخابات عظیم، زیر شدید ترین فشارهای روانی دشمن پایبندی و اصرار خود بر این اهداف را با صدای رسا فریاد کشیده اند؛ عصاره این خواسته چیزی نیست جز "استقلال آزادی جمهوری اسلامی" همانطور که امام راحل بزرگوار فرمودند: "میزان رأی ملت است و ملت اسلام را می خواهد"؛ بله حرف دل مردم پیاده کردن احکام اسلام است اما اسلام محمدی، نه اسلام ظاهری آمریکایی؛ مردم اسلامی را می خواهند که سرفصل همه اهدافش" لیقوم الناس بالقسط" است اسلامی که سر لوحه همه اهداف اجتماعیش استقرار عدالت است.

نقدی افزود: همدلی با مردم یعنی پیاده سازی عدالت، مردم می خواهند پارتی بازی نباشد. حرف دل مردم این است که در حالی که مردم در صف طولانی برای دریافت وام مختصر ازدواج یا مسکن هستند، نباید نورچشمی ها و عزیزکرده هایی چند هزار میلیارد معوقه بانکی داشته باشند، که بانکها حتی حاضر به شکایت علیه آنها نیستند. حرف مردم این است که نباید به عده ای مجال داده شود با فرار از مالیات با قاچاق با تبانی و زد و بند صاحب ثروت های باد آورده شوند و در خانه های چند ده میلیاردی واتومبیل های میلیاردی بنشینند وعده ای به جرم حاشیه نشینی و خارج از محدوده بودن از خدمات اولیه شهری محروم باشند.

وی ادامه داد: حرف دل مردم این است که با وجود پیشرفت‌های خیره کننده علمی کشور تعداد زیادی از جوانان بیکارند و دولت باید فکری بحال اشتغال آنان کند، حرف دل مردم ضرورت مقابله جدی با تورم و گرانی افسار گسیخته است، مردم خواستار مقابله جدی تر با مواد مخدر هستند و نگران سلامت فرزندان خود هستند، مردم امنیت اخلاقی و پایبندی به قانون و ضوابط دینی را می خواهند، به دور از هیاهوی متنفذان صاحب رسانه و تریبون؛ این ها خواسته های واقعی مردم است که در هر نظر سنجی با هر مشربی که صورت گیرد کاملاً مشهود و غیرقابل انکار است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: مردم می خواهند این مشکلات با حفظ استقلال کامل کشور و عزت اسلامی حل شود وبه هیچ وجه راضی به بازگشت استعمار و پذیرش ذلت و زورگویی قدرت های سلطه گر نیستند مردم نمی خواهند برای حل این مشکلات استقلالی را که با دادن خون های فراوان کسب کرده اند را بفروشند و به زیر چکمه های استعمار برگردند؛ همدلی دولت با ملت درک صحیح این خواسته ها و تلاش بی وقفه برای تحقق آن هاست.

نقدی تصریح کرد: در مقابل دولت هم حرف هایی برای زدن دارد و برای عملی کردن این خواسته های برحق مردم انتظار دارد مردم هم در زمینه سازی و هموار کردن راه مشارکت فعال داشته باشند و با دولت همدلی کنند؛ دولت همانطور که در اظهارات و مصاحبه های متعدد شنیده ایم حرفش این است که اگر می خواهید استقلال و عزت کشور حفظ شود و وابسته به فروش نفت خام نباشیم مردم مالیات را به موقع پرداخت کنند. اگر خواهان حل مشکل بیکاری هستید مردم هم باید با خرید کالای ایرانی و پرهیز از خرید کالاهای خارجی تولید ملی را تقویت کند. حرف درست این است که مردم حق دارند خواهان کاهش تورم باشند و دولت هم دوست دارد تورم را کاهش دهد؛ لازمه آن پرهیز مردم از اسراف است. همدلی متقابل مردم با دولت هم این است که الگوی مصرف را اصلاح کند.

وی افزود: همدلی دولت با مردم این است که تسهیلات بانکی برای اشتغال آنها فراهم کند. همدلی مردم با دولت برای اینکه دولت در ارائه این خدمات موفق باشد این است که تسهیلاتی را که می گیرند در جایی که وعده داده اند مصرف کنند. همدلی مردم با دولت این است که همه توان خودش را برای حل مشکل بیکاری جوانان بکار گیرد و برنامه ریزی قوی برای اشتغال داشته باشد؛ دولت هم توقع دارد در قبال این همدلی مردم، نقدینگی ها را به ملک و طلا و ارز تبدیل نکنند، بلکه به عرصه سرمایه گذاری بیاورند و برای تقویت اقتصاد ملی و حل مشکل اشتغال به سود کمتر، قانع شوند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: اگر آنگونه که امام خامنه ای فرمودند دولت مردم را واقعاً باور داشته باشد و قدرت مردم را بشناسد و آنها را در اقتصاد به حساب بیاورد، برای حضور آنان در عرصه اقتصادش برنامه ریزی کند، آنچنان که برای حضور مردم در دفاع مقدس برنامه ریزی کرد ومردم شگفتی و حماسه آفریدند؛ مردم قادرند شگفتی که در جنگ آفریدند در اقتصاد هم بیافرینند. آن وقت مثل جنگ که مردم خودشان را به دست فرماندهان می سپردند و برای رفتن به سخت ترین میدان های خطر به آنها اعتماد کامل داشتند، به دولت هم اعتماد می کنند و برای تعالی اقتصاد کشور حاضر به ورود به میدان های خطر می شوند.

وی گفت: این آن همدلی و همزبانی است که حضرت آقا از ما انتظار دارند؛ نه شعار دادن و تیتر نوشتن و تعارفاتی که منتظر باشیم چه وقت سال تمام می شود و آنها را کنار بگذاریم. چنین همدلی و همزبانی پایه اصلی موفقیت هردولت و ملت اسلامی است و می تواند چهره کشور را متحول کند. این همدلی و همزبانی می تواند کاری کند که صد سال تحریم هم کوچکترین ضربه ای به اقتصاد کشور نزند. مردم سال ها یکپارچه شعار «انرژی هسته ای حق مسلم ماست» داده اند و برای تحقق این شعار بهترین اساتید و فرزانگان پاک خودش را در لباس شهادت تقدیم کرده اند. سختی ها و فشارها را تحمل کرده اند؛ انتظار دارند این دستاوردها حفظ شود.

نقدی اظهار داشت: همدلی دولت تلاش برای حفظ این دستاوردها و کوتاه نیامدن مقابل دشمن است و دولت هم انتظار دارد در مذاکرات مقابل دشمنان از دولت حمایت شود. مردم برای ارزش های اسلامی و حاکمیت اسلام صدها هزار شهید و جانباز داده اند و انتظار دارند دولت با آنها همدلی کند و در مسائل فرهنگی حافظ این ارزش ها باشد، و دولت هم انتظار همکاری و همزبانی مردم در این زمینه را دارد. مردم انتظار دارند دولت مطیع محض ولایت باشد و اطاعت از ولایت از معیارهای مهم همدلی دولت و ملت است.

وی ادامه داد: بسیجی ها به عنوان پیشتاز فرمان ولایت، هر دولتی با هر مَشربی و از هر خط و جناحی روی کار آمده، صمیمانه خودشان را برای همکاری بی مزد و منت عرضه کرده اند و با این دولت هم از روزهای اول شروع کارش مکاتبات مختلفی کرده اند که آماده اند بدون مزد و منت ظرفیت های بسیجی را برای همدلی و همکاری با دولت در پیشبرد اهداف کشور و حل مشکلات مردم، در طَبق اخلاص تقدیم کشور کنند. امیدواریم امسال به برکت این نامگذاری هوشمندانه از این آمادگی ها استقبال شود و با برنامه ریزی دولت از ظرفیت عظیم مردمی بسیج به عنوان برترین جلوه همدلی و همزبانی با دولت و ملت به نحو شایسته استفاده شود.

برنامه گفتگوی سردار نقدی در شباب(شبکه اطلاع رسانی بسیج) به صورت منظم و هفتگی با حضور جمع کثیری از بسیجیان انجام می شود و وی مستقیم و بی واسطه درد دل و نظارت بسیجیان حاضر در تالار گفتگو از سراسر کشور را شنیده و با آنها گفتگو می کند.