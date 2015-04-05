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۱۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۵۶

انفجار گاز شهری در ساختمان ۱۶ واحدی

انفجار گاز شهری در ساختمان ۱۶ واحدی

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از انفجار مهیب در یک ساختمان مسکونی و مصدوم شدن یک تن خبر داد.

سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی در گفتگو با خبرنگار  مهر در خصوص جزئیات این انفجار افزود : در ساعت ۲۲:۲۴ دقیقه شب گذشته ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران از انفجار گاز در یک ساختمان مسکونی چهار طبقه در خیابان شاهین شمالی بالاتر از خیابان مخبری مطلع شدند و بلافاصله ایستگاه ۵۵ عازم محل حادثه شد.

ملکی افزود: در طبقه همکف یک ساختمان چهار طبقه ۱۶ واحدی در یک سوئیت ۳۰ متری انفجار رخ داده بود که در پی این انفجار، این واحد تخریب و همچنین دیوارها، شیشه‌ها و درب و پنجره واحد‌های مجاور نیز دچار خسارت شده بود و یک دستگاه پژو ۴۰۵ نیز آسیب دید.

وی ادامه داد: بر اثر این انفجار، یک مرد ۵۳ ساله که در داخل سوئیت بود، از ناحیه دست و صورت دچار سوختگی شد که آتش نشانان بلافاصله وی را خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند و هشت تن دیگر از ساکنان را از واحد‌های بالایی به بیرون انتقال دادند و آتش نشانان در ساعت ۲۳:۵۰ دقیقه پس از ایمن سازی، عملیات را به پایان بردند.

به گفته  وی ، علت انفجار نشت گاز از وسایل گاز سوز و ایجاد جرقه عنوان شد.

کد مطلب 2526726

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